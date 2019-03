Amazon Italia apre alla vendita di videogiochi e software in formato digitale

Samsung Galaxy M20 : disponibile in Italia in esclusiva su Amazon : Dopo aver fatto la comparsa sul famosissimo sito di e-commerce, senza però concedere ai clienti la possibilità di acquistarlo, il nuovo Samsung Galaxy M20 è finalmente disponibile da oggi in Italia. Il nuovo gioiellino di fascia media di Samsung, è un buon rapporto per i clienti che non intendono spendere una cifra esorbitante per essere comodi con i propri dispositivi digitali. Andando nello specifico, Samsung Galaxy M20 vanta in primo ...

Redmi Note 7 è già disponibile su Amazon Italia a 264 - 90 euro : Se non volete attendere l'arrivo di Redmi Note 7 in Italia, previsto per la prossima settimana, potete acquistarlo su Amazon Germania un ottimo prezzo. L'articolo Redmi Note 7 è già disponibile su Amazon Italia a 264,90 euro proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 9 parte col piede giusto : è già Best Seller su Amazon Italia : A poche ore dal lancio in occasione del Mobile World Congress, Xiaomi Mi 9 è già lo smartphone più venduto su Amazon Italia. Lo confermano i pre-ordini relativi alla variante con 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, in esclusiva su Amazon.it e sullo store online ufficiale di Xiaomi. L'articolo Xiaomi Mi 9 parte col piede giusto: è già Best Seller su Amazon Italia proviene da TuttoAndroid.

Una bazzecola il prezzo dello Xiaomi Mi 9 in prenotazione su Amazon Italia - il Samsung Galaxy S10 trema? : Il prezzo Xiaomi Mi 9 è stato svelato anche per noi europei e dunque per gli Italiani proprio oggi 24 febbraio in un evento di apertura del Mobiel World Congress. Ora è possibile già preordinare il device anche su Amazon. Il valore commerciale dell'ammiraglia si preannunciava davvero appetibile e le aspettative non sono state disattese. Lo smartphone potrà essere acquistato ad un costo ben inferiore di quello di altri ben più chiacchierati ...

Amazon Echo Show arriva in Italia : L'arrivo di Amazon Alexa in Italia ha reso gli Echo il regalo più desiderato dello scorso Natale. Questi nuovi altoparlanti intelligenti a comando vocale hanno aperto le porte delle nostre case all'assistente digitale del colosso di Seattle portandosi dietro una marea di funzionalità da attivare: tra meteo, calendario, barzellette e molto altro, ci siamo messi in salotto un maggiordomo virtuale che ci aiuta nelle faccende di ...

Wildside firma la prima serie Amazon tutta italiana e attacca Netflix : tutti i dettagli sul progetto : E alla fine anche Amazon va all'attacco di Netflix. Dopo il duro colpo subito con l'addio (o quasi) delle serie Marvel, sembra proprio che il prossimo attacco per la piattaforma, almeno in Italia, arriverà da Wildside pronta a firmare la prima serie tutta italiana che finirà su Amazon Prime che ha confermato i rumors dei giorni scorsi. Al momento non si conosce ancora il titolo della serie ma sembra che sarà un crime-drama scritto da Nicola ...

Le novità Amazon Prime Video : rinnovi - debutti (uno tutto italiano) e finalmente Good Omens : Non è del tutto corretto, ma dopo gli annunci di Amazon Prime Video, si potrebbe quasi dire che finora si è scherzato, mentre adesso che il gioco – cioè lo scenario produttivo dei colossi dello streaming – si fa (sempre più) duro, viene schierata l’artiglieria pesante. Dal quartier generale di Pasadena (California), Amazon Prime Video ha svelato un piano di produzione imponente di circa 20 serie, nuove e ...

Futuri ingegneri italiani in gara per l’Amazon Innovation Award 2018. In finale i robot collaborativi e gli occhiali hi-tech : Gli studenti universitari italiani sono protagonisti dell’edizione 2018 degli Amazon Innovation Award, il concorso indetto dal colosso statunitense dell’ecommerce giunto al terzo anno. L’obiettivo è stimolare i giovani a mettere in campo conoscenze e creatività per realizzare prodotti innovativi che si possano prestare alla soluzione di problemi aziendali reali. Sono coinvolti gli studenti di ingegneria del Politecnico di ...

Amazon Prime Video - in arrivo la prima serie originale italiana : Amazon Prime Video annuncia il primo show Prime Original italiano. La serie TV, ancora senza titolo, è un crime-drama scritto da Nicola Guaglianone e Menotti. Le riprese per la serie, prodotta da Wildside, di Lorenzo Mieli e Mario Gianani, per gli Amazon Studios, inizieranno nel 2019 e lo show sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in più di 200 paesi e territori in tutto il mondo. Amazon Prime Video, prima serie tv italiana: la ...