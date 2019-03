Una Vita anticipazioni | la cioccolata di IÑIGO e FLORA intossica tutta Acacias!!!

Una Vita Anticipazioni 14 marzo 2019 : Diego vuole morire : Diego ha deciso di non curarsi dall'avvelenamento e di lasciarsi morire. Blanca cercherà di fargli cambiare idea.

Anticipazioni Una Vita : Huertas torna e inizia una storia con Diego : Anticipazione Una Vita: Huertas torna ad Acacias e si avvicina a Diego Le Anticipazioni di Una Vita annunciano il ritorno di Huertas. Stiamo parlando della domestica che in passato riuscì a intromettersi nel matrimonio di Felipe e Celia. La giovane, pronta a tutto pur di far valere i diritti dei lavoratori, si avvicinò all’Alvarez Hermoso. […] L'articolo Anticipazioni Una Vita: Huertas torna e inizia una storia con Diego proviene da ...

Una Vita - anticipazioni prossima settimana : Elvira e Gayarre si baciano : Una nuova settimana ricca di colpi di scena attende gli affezionati telespettatori di Una Vita che, negli episodi in onda da domenica 17 marzo a venerdì 22 marzo, assisteranno all'evolversi della malattia di Diego Alday, il quale si trova in condizioni sempre più critiche a causa dell'intossicazione da mercurio. Solo una terapia sperimentale potrebbe salvargli la Vita e sarà Olga ad avere in mano le sorti del giovane. Nel frattempo anche il ...

Anticipazioni Una Vita - Victor si sposa e lascia la soap : Fiori d’arancio a Una vita. L’amata soap spagnola si appresta infatti a celebrare il matrimonio tra due dei personaggi più amati, ovvero il cioccolatiere Victor e la sua dolce metà Maria Luisa. Un matrimonio che però porta con sé anche una brutta notizia per i loro fan: i due infatti dopo essere diventati marito e moglie escono di scena lasciando la soap. Che cosa succederà loro? A livello narrativo la coppia si trasferisce a Parigi ...

Una Vita Anticipazioni 13 marzo 2019 : Victor spara ad Arturo e lo ferisce : Victor ferisce in duello il colonnello Valverde, facendolo stramazzare al suolo con una grave ferita al petto.

Una Vita - anticipazioni puntata di mercoledì 13 e giovedì 14 marzo 2019 : anticipazioni puntata 663 di Una VITA di di mercoledì 13 marzo 2019: Nel corso del duello, Victor ferisce al petto Arturo e quest’ultimo finisce in ospedale in gravi condizioni; se non si risveglierà dall’operazione entro 24 ore, non avrà più alcuna speranza di sopravvivere… Blanca Dicenta va alla tenuta Alday per cercare di convincere Diego a curarsi contro il male che lo affligge… Nonostante le preghiere di Blanca, ...

Una Vita - trame : Donna Susana contraria alle nuove nozze di Felipe e Celia : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra che narra le vicende del vecchio quartiere di Acacias 38. Le anticipazioni delle puntate, in programma nei prossimi mesi, svelano che Celia e Felipe decideranno di convolare nuovamente a nozze, chiedendo la complicità di Trini e Ramon. Una Vita: Felipe chiede la mano di Celia Felipe e Celia torneranno a far parlare di loro nel corso delle nuove puntate di Una ...

Anticipazioni Una Vita : Ursula fa narcotizzare e rapire Fabiana : Nuovo spazio incentrato sulla soap opera spagnola “Una Vita” che continua a sorprendere. Nei prossimi episodi italiani Ursula Dicenta continuerà a fare del male: l’ex educatrice della defunta Cayetana oltre ad allearsi con Samuel Alday, per non consentire alla figlia Blanca di vivere la sua storia d’amore con Diego, si scaglierà contro una sua nemica del passato. La dark lady dopo essere venuta a conoscenza che Fabiana Aguado è andata a far ...

Una Vita - spoiler al 22 marzo : Elvira e Simon si baciano - Blanca sta male : Torna l'appuntamento con le notizie su "Una Vita", la telenovela ideata da Aurora Guerra che in Spagna è arrivata alla quarta stagione. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda da domenica 17 a venerdì 22 marzo, svelano che Donna Susana deciderà di vendere la sartoria, mentre Blanca comincerà a star male. Infine Elvira e Simon si riavvicineranno durante la degenza di Arturo in ospedale....Continua a leggere

Una Vita anticipazioni : URSULA fa rapire FABIANA? : Il risveglio inaspettato di Jaime Alday (Carlos Olalla) porterà alla nascita di diverse dinamiche nelle trame di Una Vita: come abbiamo anticipato in precedenza ai nostri lettori, l’uomo uscirà improvvisamente dal coma e tutto ciò creerà un’evidente preoccupazione nella perfida URSULA Dicenta (Montse Alcoverro)… Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che la dark lady temerà che Jaime possa portare alla luce tutte le malefatte ...

Il Segreto e Una Vita Anticipazioni 12 marzo 2019 : l'appuntamento serale su Rete 4 : Mentre a Puente Viejo Isaac è obbligato ad allontanare Elsa dopo il tentato suicido di Antolina, ad Acacias Diego rinuncia alle cure necessarie a salvargli la Vita.

Una Vita - trame fino al 22 marzo : il colonnello Valverde ferito gravemente : Una vita, la fortunata soap opera spagnola di Canale 5 continuerà ad emozionare i numerosi fan anche nei prossimi appuntamenti. Le trame relative agli episodi in onda dal 17 al 22 marzo, rivelano che Victor avrà la meglio nel duello ed il colonnello rimarrà ferito in modo grave. Intanto, Olga darà a Diego un'importante informazione che potrebbe aiutarlo a liberarsi di Ursula mentre Lolita durante una passeggiata, trova morto per strada, la ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Il matrimonio di Victor e Maria Luisa e l'addio alla soap : Victor e Maria Luisa convolano finalmente a nozze, ma si tratterà dell'addio alla serie dei due amati personaggi.