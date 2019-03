Maurizio Landini | Per la prima volta il governo parla con i sindacati

Quanto guadagna Maurizio Landini : stipendio e busta paga in Cgil : Quanto guadagna Maurizio Landini: stipendio e busta paga in Cgil stipendio Maurizio Landini alla Cgil Il successore di Susanna Camusso, alla guida della Cgil, Maurizio Landini passa al contrattacco. E dalle prime mosse da segretario generale fa capire di voler ribaltare l’equazione che vede il sindacato capro espiatorio in molti dibattiti. Col suo fare combattivo Landini contesta le responsabilità addossate ai sindacati circa i molti ...

I precari - la sinistra - il governo gialloverde : Maurizio Landini racconta la sua Cgil : ... ma ricordiamo 5 anni di lotte dei lavoratori grazie ai quali oggi puoi parlare di un'azienda siderurgica che investe miliardi nell'impatto ambientale come non c'è da nessun'altra parte al mondo. Su ...

I precari - la sinistra - il governo gialloverde : Maurizio Landini racconta la "sua" Cgil : Intervista a tutto campo al nuovo segretario generale del sindacato. Che spiega le sue strategie. "C’è un problema di ribellione collettiva e solidale che dobbiamo costruire nel mondo del lavoro, tornando alle radici del sindacato" Congresso Cgil, cosa c'è da sapere sulla sfida tra Maurizio Landini e Vincenzo Colla " Maurizio Landini: "Io, la sinistra, mio papà partigiano e le vacanze a Gabicce Mare" "

Quanto guadagna Maurizio Landini : stipendio e busta paga in Cgil : Quanto guadagna Maurizio Landini: stipendio e busta paga in Cgil stipendio Maurizio Landini alla Cgil Il successore di Susanna Camusso, alla guida della Cgil, Maurizio Landini passa al contrattacco. E dalle prime mosse da segretario generale fa capire di voler ribaltare l’equazione che vede il sindacato capro espiatorio in molti dibattiti. Col suo fare combattivo Landini contesta le responsabilità addossate ai sindacati circa i molti ...

Quanto guadagna Maurizio Landini : stipendio e busta paga in Cgil : Quanto guadagna Maurizio Landini: stipendio e busta paga in Cgil Il successore di Susanna Camusso, alla guida della Cgil, Maurizio Landini passa al contrattacco. E dalle prime mosse da segretario generale fa capire di voler ribaltare l’equazione che vede il sindacato capro espiatorio in molti dibattiti. Col suo fare combattivo Landini contesta le responsabilità addossate ai sindacati circa i molti problemi che affliggono il ...

Maurizio Landini dietro 'Alla Lavagna'. Il segretario Cgil 'maltrattato' dai bambini : Che per Maurizio Landini la strada sarebbe stata in salita lo si era capito già dalla collocazione della puntata, in onda sabato sera poco prima di mezzanotte proprio mentre su Raiuno la finalissima del Festival di Sanremo entrava nella fase calda.A Alla Lavagna c’è il segretario generale della Cgil, che viene 'maltrattato' fin dalle battute iniziali. Prima che entri in classe, ai bambini viene mostrata la sua foto ed è subito tiro al ...

PiazzaPulita - Maurizio Landini straccia Luigi Di Maio : congiuntivo terrificante - a ripetizione : Comunisti da ridere. Siamo negli studi di PiazzaPulita di Corrado Formigli, dove il neo segretario della Cgil, Maurizio Landini, si infervora e indossa i panni di... Luigi Di Maio. Già, il suo uso del congiuntivo è semplicemente catastrofico. "Se lei mi fa la domanda: perché la gente ha paura dello

Maurizio Landini a Mezz'Ora in Più : "Sono più gli italiani senza lavoro che scappano dei migranti che arrivano" : "Quella della Sea Watch è una situazione inaccettabile, le persone vengono prima. E bisogna smettere di usarle a fini elettorali. Che esista un problema in Europa è sotto gli occhi di tutti ed è una battaglia da fare. Ma non sulla pelle di questa gente. Colpiscono soprattutto i loro occhi, sembrano in ostaggio. Ostaggio di chi li vuole osare a fini elettorali. Trovo davvero folle che si dica che il problema sarebbe ...

Scuola - UDU e rete : ‘Buon lavoro a Maurizio Landini - nuovo segretario CGIL’ : Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa a cura di UDU (Unione degli Universitari) riguardante l’elezione di Maurizio Landini come successore di Susanna Camusso al ruolo di segretario Generale della Cgil. Comunicato UDU – Ieri si è concluso a Bari il XVIII Congresso Nazionale della CGIL, che ha visto l’elezione di Maurizio Landini come successore di Susanna Camusso al ruolo di segretario Generale della confederazione, e ...

Maurizio Landini : Io - la sinistra - mio papà partigiano e le vacanze a Gabicce mare : Come fai a parlare di uguaglianza delle opportunità a un ragazzo che non trova lavoro e che vede il suo amico trovarlo perché conosce qualcuno? Come fai a dire "Proletari di tutto il mondo unitevi" a ...

Chi è Maurizio Landini. Una - breve - biografia : Un libro-intervista in cui ripercorre l'intera vicenda Fiat, il rapporto con Sergio Marchionne, quello con gli altri sindacati e con il mondo della politica. In particolare si racconta cosa è ...

Cgil - Maurizio Landini eletto segretario generale : sì dal 92.7% : Camusso chiede, infatti, chiede a Landini di cancellare qualsiasi ambiguità nel rapporto con la politica. Ma Landini più di una volta dice di non voler fondare un nuovo partito. In molti se lo ...

Cgil - Maurizio Landini è il nuovo segretario con il 92 - 7% dei voti : stato eletto con il 97,2% dei voti, che gli hanno permesso di diventare il nuovo segretario generale della Cgil . A nominare Maurizio Landini , ex leader della Fiom , a capo del sindacato, è stata l'...

Inizia l’era di Maurizio Landini alla guida della Cgil : Il più grande sindacato italiano volta pagina. Si chiude la segreteria di Susanna Camusso. L’assemblea generale della Cgil ha eletto