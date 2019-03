Maltrattamenti agli alunni | obbligo di dimora per due maestre nel Vibonese

Maltrattamenti ai bambini dell'asilo - agli arresti domiciliari maestra : Chieti - Gli uomini dell'Arma di San Salvo, su disposizione della Procura di Vasto ( Chieti), hanno arrestato un'insegnante di 57 anni in servizio in una scuola dell'infanzia, accusata di Maltrattamenti nei confronti degli alunni, Durante l'indagine, scaturita da alcune segnalazioni e dalla presentazione di una denuncia nel settembre scorso, i carabinieri sono riusciti a documentare, con una telecamera nascosta, le minacce e ...

Dagli onori della cronaca al carcere - marittimo arrestato per Maltrattamenti alla mamma : Teramo - Dagli onori della cronaca, destinatario della solidarietà e dell'abbraccio di chi aveva sofferto la sua disavventura in mare, disperso per 40 ore dopo il rovesciamento della sua barca, alle manette per maltrattamenti all'anziana madre. Il protagonista è sempre Giovanni Amodio, 35enne marittimo di Martinsicuro, che ha lottato a lungo in Adriatico, lo scorso 14 ottobre, per sopravvivere, prima di essere salvato da un ...