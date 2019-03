Lucia Bramieri e Gianluca Mastelli del Trono Over | “Io ci voglio credere”

Gianluca Mastelli ama Lucia Bramieri? D’Urso : “Non mi quadra” : Barbara d’Urso lancia un sospetto su Gianluca Mastelli: “Sicuro di essere single?” Oggi a Pomeriggio 5 è stato ospite Gianluca Mastelli, il nuovo fidanzato di Lucia Bramieri. Non ci sarebbe nulla di male se non che l’uomo è un personaggio che è già apparso sul piccolo schermo e che i fan di Uomini e Donne sicuramente avranno già riconosciuto; l’uomo infatti fu cacciato dallo studio dalla stessa Maria De Filippi ...

Lucia Bramieri presenta il suo nuovo fidanzato - l'ex cavaliere di Uomini e Donne Gianluca Mastelli (VIDEO) : Lucia Bramieri, ormai affermata opinionista del parterre di Pomeriggio cinque ed ex gieffina della quindicesima edizione del Grande Fratello targato Barbara d'Urso, alla veneranda età di (quasi) 58 anni torna a sorridere con un nuovo partner di 10 anni più giovane accanto a sè.Dopo aver vissuto una lunga storia ed un matrimonio con Cesare Bramieri, figlio dell'indimenticato Gino e morto nel 2008, la donna ha scelto di rialzare la testa per ...

