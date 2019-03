Inter-Eintracht | le probabili formazioni | Keita dal 1′ minuto

Inter-Eintracht - le statistiche : milanesi a caccia del primo quarto finale : INTER EINTRACHT statistiche – L’Inter, tre volte vincitrice della Coppa Uefa, una delle due competizioni genitrici dell’Europa League, cercherà domani di conquistare il proprio primo quarto di finale di questa competizione, ospitando in casa l’Eintracht Francoforte che, grazie al pareggio a reti inviolate dell’andata, resta ancora imbattuto nelle competizioni continentali disputate quest’anno. L’ultima ...

Inter-Eintracht - in 50.000 a San Siro : alcol vietato : Spettatori Inter Eintracht – L’Inter si prepara alla sfida con l’Eintracht Francoforte, che precederà l’altrettanto importante scontro di domenica sera: il derby di campionato con il Milan. In vista del match sono previsti 50.000 spettatori allo stadio, dei quali 13.500 tifosi dell’Eintracht. Numeri che, come riporta “La Gazzetta dello Sport”, hanno messo in allarme le […] L'articolo Inter-Eintracht, in 50.000 a San Siro: alcol ...

Inter-Eintracht - Spalletti : 'Assenze? Lamentarsi non ci qualifica. Brozovic in panchina' : 1 nuovo post 23 minuti fa Spalletti: "Siamo corti? Lamentarsi non aiuterà a vincere" - Video Sky - Sky Sport HD - di Redazione SkySport24 45 minuti fa DOMANDA A Spalletti - Keita meglio dall'inizio o a gara in corso? Dipende anche da come si mette la partita. Se lo metto a gara in corso e si va ai ...

Inter contro l’Eintracht hai un talismano : L’Inter, tre volte vincitrice della Coppa Uefa, cercherà di ottenere la sua prima qualificazione ai quarti di Europa League. La squadra milanese affronterà domani sera, alle 21, l’Eintracht Francoforte nel ritorno degli ottavi, dopo lo 0-0 dell’andata. I tedeschi restano imbattuti nelle competizioni europee di quest’anno. Se la gara d’andata è stata la prima nella storia tra i due club, nelle 38 gare disputate ...

Inter-Eintracht Francoforte - Spalletti in conferenza : “Keita ok - Brozo in panca” : INTER EINTRACHT – Potrebbe essere già domani uno snodo importante per la stagione dell’Inter. A tre giorni dal derby della Madonnina, con la sfida col Milan insaporita di più dall’odore Champions, i nerazzurri dovranno conquistarsi il passaggio del turno contro un’avversario particolarmente ostico: l’Eintracht Francoforte. Lo 0-0 dell’andata lascia aperto qualsiasi spiraglio ma l’Inter dovrà ...

A tutto Spalletti - dalla vittoria della Juventus in Champions alla sfida contro l’Eintracht : “la mia Inter arriva con le carte in regola” : Le parole di Spalletti nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League tra Inter ed Eintracht “Lamentarmi mi fa qualificare? Un allenatore cerca sempre di ispirare e mai di lamentarsi. Giocheremo in 11 e abbiamo tutti quelli che serve per vincere la partita. Dovremo restare concentrati mostrando il massimo delle nostre capacità lottando e sapendo capire il momento“. Nessun alibi, l’Inter di Luciano ...

Inter - Skriniar : 'Contro l'Eintracht servirà concentrazione per passare il turno' : C'è acnhe Skriniar con Spalletti davanti ai giornalisti per raccontare la vigilia della sfida di Europa League contro l'Eintracht di Francoforte. L'Inter deve vincere dopo lo 0-0 dell'andata, tra i ...

Inter-Eintracht Francoforte - Europa League 2019 : programma - orario e tv. Streaming e probabili formazioni : Ritrovato il successo in Serie A, per l’Inter di Luciano Spalletti è giunto il momento di concentrarsi sull’Europa League, e sulla sfida di ritorno degli ottavi di finale contro l’Eintracht Francoforte, dove si ripartirà dallo 0-0 della sfida d’andata e dal rigore sbagliato da Brozovic. La partita si svolgerà domani sera (giovedì 14 marzo 2019) alle ore 21, presso lo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, e sarà trasmessa da ...

Inter-EINTRACHT le attività della vigilia di Europa League : INTER-EINTRACHT, le attività della vigilia di Europa League, gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di UEL 2018/2019.Ecco il dettaglio di orari di conferenze e allenamenti delle due squadre in programma per la giornata di mercoledì 13 marzo 2019:Ore 11.00, ‘Suning Training Centre’ di Appiano Gentile, allenamento FC Internazionale Milano: primi 15′ aperti agli operatori dell’informazioneProsegue alle ore ...