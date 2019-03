ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Una, inalla devastazione. Il video è stato girato, col drone, da Matt Gillespie, a Ellerslie Place, tra la Georgia e l’Alabama, che sul proprio profilo Facebook ha commentato: “È incredibile che questasia ancora in piedi”. Una serie diè passata sulla zona, abbattendo glie provocando 23 vittime.L'articolo Ivia, ma lain: il video col drone dall’Alabama proviene da Il Fatto Quotidiano.

Cascavel47 : I tornado hanno spazzato via tutto, ma la casa in mezzo agli alberi distrutti è intatta: il video col drone dall’Al… - italianaradio1 : I tornado hanno spazzato via tutto, ma la casa in mezzo agli alberi distrutti è intatta: il video col drone dall’Al… - TutteLeNotizie : I tornado hanno spazzato via tutto, ma la casa in mezzo agli alberi distrutti è intatta: il… -