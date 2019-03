Brasile | due giovani fanno irruzione in una scuola ed aprono il fuoco | 10 morti

Due adolescenti armati fanno strage in una scuola del Brasile - almeno 10 morti e 17 feriti : San Paolo - almeno dieci persone sono morte in una sparatoria in una scuola di Suzano, vicino a San Paolo, in Brasile. Secondo i media brasiliani, due adolescenti avrebbero aperto il fuoco all'interno ...

Brasile - sparatoria in una scuola : uccisi 5 alunni e un impiegato. A sparare due ragazzi incappucciati : si sono suicidati : Cinque alunni e un impiegato di una scuola statale di Suzano, nella regione metropolitana di San Paolo del Brasile, sono rimasti uccisi dopo che due adolescenti incappucciati hanno fatto irruzione nell’istituto sparando all’impazzata. La scuola è la Professor Raul Brasil che ospita circa 350 ragazzi delle medie e quasi 700 delle superiori. Tra le vittime ci sono anche i due assalitori che si sono suicidati dopo la strage. ...

Due ex poliziotti arrestati in Brasile per il delitto dell’attivista Franco - uno è vicino a Bolsonaro : Due ex poliziotti sono stati arrestati oggi a Rio de Janeiro con l’accusa di essere i sicari di Marielle Franco, la consigliere comunale uccisa un anno fa a causa delle sue denunce sugli intrecci tra politica, forze dell’ordine e criminalità organizzata. Uno di loro, il sergente Elcio Queiroz, è vicino di casa del presidente brasiliano Jair Bolsnar...

Brasile - arrestati due sospetti per omicidio di Marielle Franco : sono due ex agenti della polizia militare : La polizia brasiliana ha arrestato i due presunti autori materiale dell’omicidio di Marielle Franco: si tratta di due ex agenti della polizia militare. La consigliera comunale di Rio de Janeiro nera, bisessuale e femminista è stata uccisa da due sicari insieme al suo autista il 14 marzo 2018. L'articolo Brasile, arrestati due sospetti per omicidio di Marielle Franco: sono due ex agenti della polizia militare proviene da Il Fatto Quotidiano.

Venezuela - scontri al confine con il Brasile tra militari e indigeni : due morti : ... della crisi umanitaria, economica, politica e sociale in cui hai fatto precipitare tutto il Paese'. Venezuela, migliaia in piazza contro Maduro in riproduzione.... Nel video Carvajal poi si è ...

Si rinnova la paura in Brasile - in fiamme il centro sportivo del Bangu : due ragazzi ricoverati in ospedale : Il centro sportivo del club di Rio de Janeiro è stato colpito dalle fiamme a causa di un malfunzionamento del sistema di climatizzazione Nuovo incendio in Brasile dopo quello costato la vita a 10 persone nel dormitorio del centro sportivo del Flamengo. Questa volta le fiamme hanno colpito il complesso che ospita i giocatori del Bangu, club di Rio de Janeiro che milita nel campionato carioca. Due ragazzi sono stati ricoverati in ospedale ...