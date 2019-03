Veron | ' Il Cholo ha creato negli anni una squadra d' acciaio | ma la Juve può bucarla'

Blastingnews

(Di martedì 12 marzo 2019) Dopo che le cronache sportive hanno sciorinato pronostici in lungo e in largo, oggi a parlare sarà il campo, infatti stasera all'Allianz Stadium avrà luogontus - Atletico. Gli addetti ai lavori però continuano a dire la loro opinione sull'ottavo di ritorno e tra questi c'è anche Juan Sebastian, ex compagno dialla Lazio di Simeone e Nedved, che ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport.Simeone e Nedved: stili diversi a confronto L'ex giocatore inizia la testimonianza sottolineando che con ile il vicepresidente bianconero ha vissuto momenti indimenticabili. Parlando dell'Atlético ha evidenziato che all'andata ha mostrato la sua scorza ruvida e inattaccabile: "Ilhaunad', ma lapuò". Trovare le occasioni da gol non sarà facile, per cui bisognerà armarsi di pazienza e seguire l'esempio del ...