Palermo | Nestorovski spreca un rigore a Venezia | ' Ma nella rifinitura nemmeno uno parato'

Palermo - Nestorovski : “Mi dispiace per il rigore sbagliato” : Il bomber e capitano del Palermo, Ilija Nestorovski, si è scusato per l’errore dagli 11 metri contro il Venezia, nel posticipo di ieri sera: “Negli ultimi quattro o cinque anni non ho mai sbagliato un rigore. Contro il Venezia purtroppo è successo. Mi dispiace non tanto per me, ma per i miei compagni. Nella seduta di rifinitura mi sono allenato proprio sui rigori chiedendo ai nostri portieri di buttarsi dal lato in cui stavo ...