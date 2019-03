Marcelo-Juventus | Zidane stravolge i piani bianconeri | dettagli e retroscena

«Juventus - Zidane allontana Marcelo : riunione in settimana per il futuro» : ROMA - Il Real Madrid sta attraversando un periodo molto particolare. Florentino Perez ha deciso di esonerare Solari e richiamare Zidane in panchina. Il clamoroso ritorno di Zizou ai blancos potrebbe ...

Marcelo-Juventus - accordo raggiunto col giocatore : ecco i dettagli : Marcelo-Juventus – Rivoluzione in casa Madrid. Si fanno sempre più insistenti i rumors su un addio di Marcelo al Real Madrid, soprattutto dopo il tonfo europeo contro l’Ajax. La Juventus è in prima linea in caso di rottura a fine stagione tra il terzino e la società campione d’Europa.Negli ultimi mesi il suo apporto, con Solari in […] More

Marcelo-Juventus - nuova conferma : ora si chiude davvero? : MARCELO JUVENTUS- Dopo il clamoroso ko contro l’Ajax, in casa Real Madrid si respira aria di totale rivoluzione. L’ennesima esclusione di Marcelo ha costretto la moglie del terzino brasiliano ad esternare tutto il suo malcontento. Un’esternazione che suona come una definitiva resa dei conti tra Marcelo e il Real Madrid. Un addio ormai certo. La […] L'articolo Marcelo-Juventus, nuova conferma: ora si chiude davvero? ...

Real Madrid - Marcelo ha le valigie in mano : il post social della moglie fa sognare la Juventus [FOTO] : La moglie del terzino brasiliano ha postato un particolare messaggio dopo la sconfitta del Real Madrid con l’Ajax, che tradisce la voglia del marito di andar via dalla Spagna La liaison tra il Real Madrid e Marcelo è pronta ad interrompersi a fine stagione, prova ne è l’ennesima esclusione decisa da Solari nel ritorno degli ottavi di Champions con l’Ajax. Lapresse L’allenatore argentino ha deciso di confermare ...

Mercato Juventus - clamoroso : non solo Isco e Marcelo - altro obiettivo Real! : Mercato Juventus- La Juventus si prepara al match più delicato della stagione. I bianconeri si preparano ad ospitare l’Atletico Madrid per quel che riguarda il match di ritorno valido per gli ottavi di finale di Champions League. Una sfida delicata, la quale potrebbe avere dei rIscontri anche in vista del prossimo Mercato estivo. Di fatto, […] More

Calciomercato Juventus - sarebbe quasi fatta per Marcelo : difesa super con il brasiliano : Arrivano importanti notizie dalla Spagna per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero starebbe infatti per chiudere il colpo Marcelo. Fabio Paratici avrebbe trovato l'accordo con il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, il quale avrebbe dato l'ok per la cessione del terzino brasiliano. Marcelo sta passando una stagione molto tribolata, dal momento che non è considerato un titolare dal tecnico delle "merengues" ...

Marcelo Juventus - dal sì alle richieste del Real all’ipotesi Zidane : Marcelo Juventus – Il terzino del Real Madrid sembrerebbe essere sempre più vicino al club bianconero. Secondo quanto riportato dalla collega Paula Serrano di Don Balon, il faccia a faccia degli scorsi giorni tra il calciatore e i vertici dei Blancos, tra cui lo stesso presidente Florentino Perez, avrebbe avuto i risultati sperati. Non ci […] L'articolo Marcelo Juventus, dal sì alle richieste del Real all’ipotesi Zidane ...