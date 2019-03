Maltempo | Coldiretti | danni nei campi a serre e frutteti

Sardegna - Coldiretti : “La vertenza latte si somma alla questione danni per il Maltempo” : Non solo vertenza latte per i pastori sardi, vittime anche dei cambiamenti climatici. Gli ultimi due anni per motivi opposti hanno visto dimezzarsi le produzioni e crescere a dismisura i costi di gestione delle aziende di campagna: prima nel 2017 c’è stata la clamorosa siccità, mentre il 2018 è stato segnato dalle abbondanti piogge e in alcuni casi violente oltre la norma. “Nonostante le promesse”, lo stanziamento dei fondi e ...

Maltempo - Coldiretti Siracusa : “Serre distrutte e zone isolate - un disastro” : “Abbiamo scritto al Prefetto e agli ispettorati agrari, stiamo monitorando la situazione che appare davvero disastrata. Ci sono serre distrutte, zone isolate dove manca ancora l’acqua e l’energia elettrica, ortaggi che non potranno essere raccolti“: lo ha dichiarato il presidente di Coldiretti di Siracusa, Alessandra Campisi. “Ogni ora arrivano testimonianze di strutture e coltivazioni danneggiate aggravando uno ...

Maltempo - Coldiretti : in città alberi sbagliati e senza cure : “Le piante cadono per la scelta di essenze sbagliate per il clima, il terreno o la posizione, ma anche per gli errori sulle dimensioni e sul rispetto delle distanze per un corretto sviluppo delle radici, sul quale pesa soprattutto la mancanza di manutenzione adeguata“: è quanto afferma la Coldiretti in riferimento ai drammatici effetti, con morti e feriti, della caduta degli alberi nelle città. “Altra tematica – sottolinea la ...

Maltempo - Coldiretti : nei campi serre distrutte e alberi spezzati : Le forti raffiche di vento hanno divelto serre, spezzato piante e distrutto coltivazioni, soprattutto ortaggi. E’ quanto emerge dal primo bilancio dei danni realizzato della Coldiretti sugli effetti dell’ondata di Maltempo che ha colpito le regioni del centro sud. Particolarmente difficile – sottolinea la Coldiretti – la situazione in molte aziende agricole della Sicilia dove sono state danneggiate dal vento decine di serre nelle province d ...

Maltempo - alberi caduti : Coldiretti "Colpa della scarsa manutenzione del verde pubblico" : Altra tematica " è quella della difesa fitosanitaria che è aumentata per l'aggressività di tanti patogeni introdotti negli anni da diverse parti del mondo, ma troppo spesso non affrontati ...

Maltempo - Coldiretti : nei campi serre distrutte e incendi a causa del vento : Le forti raffiche di vento hanno divelto serre, spezzato piante e distrutto coltivazioni con pesanti danni all’agricoltura: è quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sugli effetti dell’ondata di Maltempo che ha colpito le regioni del centro sud. “Particolarmente difficile – sottolinea la Coldiretti – la situazione in molte aziende agricole della Sicilia dove sono state danneggiate dal vento decine di serre, nelle ...

Maltempo - Coldiretti : danni alle colture dallo sbalzo termico : Lo sbalzo termico improvviso arriva dopo un lungo periodo di caldo fuori stagione che ha mandato in tilt le coltivazioni che si stanno predisponendo alla ripresa vegetativa con l’inizio del rigonfiamento delle gemme nelle piante da frutto: è l’allarme lanciato da Coldiretti sugli effetti dell’ondata di Maltempo con un brusco abbassamento delle temperature. “La finta primavera con temperature minime di 2,2 gradi superiori alla media nella ...

Maltempo e gelate - Coldiretti : situazione drammatica della filiera dell’olio - crack da un miliardo per gli agricoltori : Maltempo e gelate sono costate agli agricoltori italiani di olio quasi un miliardo di euro nel 2018, a causa del dimezzamento della produzione (-57%), che è scesa ai minimi storici gettando sul lastrico decine di migliaia di aziende, soprattutto al Sud. E’ quanto emerge da una elaborazione della Coldiretti che evidenzia la situazione drammatica della filiera dell’olio in Italia dopo che le calamità hanno portato il raccolto sotto i 185 milioni ...

Inflazione - Coldiretti : gli effetti del Maltempo di fanno sentire anche sul carrello della spesa : In controtendenza all’andamento generale balzo dei prezzi delle verdure che fanno segnare un aumento del 6,7% rispetto allo scorso anno dopo che la neve e il gelo hanno distrutto i raccolti e ridotto le disponibilità sui mercati. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare i dati sull’Inflazione a gennaio con gli effetti dell’ondata di maltempo che si fanno sentire anche sul carrello della spesa degli italiani. L’anomalia climatica – ...

Maltempo Emilia-Romagna - Coldiretti : danni per milioni nel Bolognese dopo l’esondazione del Reno : Fango su campi, capannoni, macchinari e cantine per il vino con oltre 200 ettari di terreni investiti dalla furia delle acque con danni per milioni di euro nelle campagne del Bolognese devastate dall’esondazione del Reno: lo rileva la Coldiretti che sta raccogliendo le segnalazioni dei propri associati per poi trasmetterle alla Regione al fine di attivare lo stato di calamità per l’agricoltura. Il rischio maggiore – sottolinea ...

Maltempo - ancora neve al Brennero. La Coldiretti : "In dieci anni bruciati 14 miliardi di euro per eventi climatici straordinari" : Rischio slavine e disagi al Nord. Allerta nel Bolognese. Il sindaco di Argelato, comune colpito dall'esondazione del fiume Reno: "Siamo sotto l'acqua, servono più uomini e mezzi"

Maltempo : Coldiretti - danni per milioni : ANSA, - BOLOGNA, 3 FEB - "Sono finiti sott'acqua centinaia di ettari di coltivazioni seminati a grano" e "risultano invasi dal fango anche terreni preparati per le bietole e il mais con l'esondazione ...

Maltempo - Coldiretti Bologna : “Valutiamo la richiesta dello stato di calamità” : “Stiamo rilevando i danni insieme con i nostri tecnici e nostri associati per verificare se ci sono le condizioni per chiedere lo stato di calamità“: lo ha dichiarato Valentina Borghi, presidente di Coldiretti Bologna. “Cio’ che si e’ verificato sul Reno ci deve far riflettere sulla necessita’ di una rigorosa prevenzione. Bisogna avere gli strumenti per intervenire con celerita’ proprio per evitare ...

Maltempo - Coldiretti : "Danni all'agricoltura per milioni di euro" - : L'associazione lancia l'allarme: "Tutta la penisola è interessata, le esondazioni hanno distrutto centinaia di ettari di coltivazioni". Negli ultimi dieci anni gli eventi estremi causati dal ...