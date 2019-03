Michele Geraci : "La firma non è scontata" : Sottosegretario, come è possibile, dice Stefano Buffagni, che lei sulla Cina non ha informato i vertici del suo partito?Non so di cosa stia parlando. Il MoU è stato discusso con i vertici del partito e con vari ministeri. Comunque, è il Ministero degli Esteri competente per questo dossier.Sta parlando della Cina. Lei si impegna su un accordo, poi Salvini cambia opinione.Con il Ministro Salvini c'è totale sintonia ...

Fca - firmato rinnovo contratto di 87mila lavoratori. Fiom fuori da tavolo : ‘Vittoria di sindacati e aziende - non di dipendenti’ : È stato raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto specifico di lavoro di Fca, Cnh Industrial e Ferrari. Lo hanno firmato Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Associazione Quadri Fiat. Il contratto, relativo al periodo 2019-2022, interessa 87mila lavoratori. Mentre i sindacati che hanno siglato l’intesa parlano di un rinnovo che “sfida la crisi, guarda con fiducia al futuro e riconosce aumenti salariali rilevanti“, come ha ...

Beverly Hills - 90210 avrà un ricordo di Luke Perry (che non aveva firmato per esserci) : Il reboot, revival, sequel finto documentario di Beverly Hills 90210, che si intitolerà semplicemente 90210, troverà il modo di onorare il ricordo di Luke Perry, recentemente scomparso.Un ricordo obbligatorio e per lo più scontato, ma che è stato confermato da David Staps presidente di CBS Television Studios che produrrà i sei episodi di questo show evento in onda in estate che difficilmente si riuscirà a includere in un'etichetta ben ...

Mara Maionchi firma il terzo addio a X Factor. "Non credo di rifarlo" : "Non credo di rifare ancora X Factor, è un programma faticoso. Gli anni passano, i bimbi crescono e io calo". Non ha dato una risposta netta, ma la decisione sembra esser presa: Mara Maionchi non sarà presente il prossimo anno a X Factor. Lo ha annunciato in maniera ufficiosa nel corso di un'intervista a "Che tempo che fa", rispondendo a una domanda del presentatore Fabio Fazio."X Factor è un programma faticoso e comporta ...

NBA – Bogut non si nasconde : “firma con gli Warriors? Scelta semplice - se devo sventolare l’asciugamano per 20 partite lo farò” : Andrew Bogut non si nasconde e svela di essere conscio del suo ruolo di secondo piano negli Warriors: il centro australiano sa bene però che anche un minimo apporto sarà importante alla causa Cercato da Sixers e Warriors in vista del finale di stagione, Andrew Bogut non ha avuto dubbi su quale squadra scegliere. Il centro australiano è tornato a vestire la maglia di Golden State, con la quale si è laureato campione NBA 2015. Ai microfoni ...

Tav - fonti Mit : Ponti non ha firmato lo studio Ue : Roma, 8 mar., askanews, - Lo studio riservato sul Corridoio Mediterraneo, commissionato dalla Ue e rivelato da La'7, ha visto una partecipazione solo marginale della società 'Trt trasporti e ...

Tav - la società di Ponti firma lo studio segreto Ue che la promuove. Il professore : «Non analizza i costi» : Nel documento in mano a Bruxelles si parla di 153mila posti di lavoro creati dalla Torino-Lione e di riduzione dei tempi di percorrenza del 30%. Il presidente della commissione però spiega: «Quella non è una analisi costi benefici»

La società di Ponti firma lo studio dell'Ue che promuove la Tav. Lui : "È un'analisi di impatto - non c'entra nulla" : L'Unione Europea promuove la Tav. Secondo uno studio della Commissione europea di 116 pagine, rivelato dal Tg de La7, l'opera va fatta calcolando i vantaggi del corridoio Mediterraneo di cui fa appunto parte la Torino-Lione. Secondo quanto riporta il tg de La7 il documento dell'Ue ha ottenuto anche il via libera della società di Marco Ponti, che ha messo a punto l'analisi costi-benefici per il governo dando parere negativo sull'opera.Con ...

Tav - la società di Ponti firma lo studio segreto Ue che la promuove. Il professore : «Non analizza i costi» : Non è questione di traffico o lavoro, ma di costi. Ed è sui costi che Marco Ponti ha bocciato la Tav, perché a livello di posti di lavoro, indotto e velocità dei treni lo stesso Ponti la Tav l'aveva ...

Tav - La7 rivela studio inedito Ue a sostegno dell’Alta Velocità firmato da società di Ponti. “Non è analisi costi-benefici” : “Ho fatto analisi per Ocse, Commissione europea, banca mondiale, credo di non essere uno schiavo di Toninelli”. Il professor Marco Ponti, coordinatore della commissione che ha curato l’analisi costi-benefici per la Torino-Lione su cui si basa la bocciatura dell’opera da parte del ministro dei Trasporti e di tutto il Movimento 5 stelle, difende così il suo lavoro nel corso della trasmissione di Canale 5 Mattino Cinque. Nelle ...

Flaine - Il resort che non t'aspetti. In Alta Savoia la stazione sciistica firmata Bauhaus compie 50 anni : L'unico complesso sciistico al mondo a proporre opere in esposizione permanente fra cui 'Le Boqueteau' di Jean Dubuffet, 'La Te?te de Femme' di Pablo Picasso and 'Les Trois Hexagones' di Victor ...

Iannone presenta ‘il profumo della MotoGp’ : l’esorbitante prezzo dell’edizione limitata firmata da Andrea [GALLERY] : Andrea Iannone presenta il profumo che celebra la nuova stagione del campionato mondiale di MotoGp 2019: il prezzo della confezione in edizione limitata è da capogiro Andrea Iannone, nelle vesti di testimonial per il marchio di profumi di lusso Xerjoff Universe, presenta in Qatar il cofanetto celebrativo della nuova stagione del campionato mondiale di MotoGp 2019. Si tratta di una serie limitata, composta da soli 29 set di Amber & ...

Toninelli non vola più a Foggia. Piemontese : 'Trova 5 minuti per firmare un semplice nulla osta'. Il Comitato : 'Pronta diffida' : Approfondimenti Il Gino Lisa può aspettare, domani il ministro Toninelli non sarà a Foggia, e nemmeno a Bari,: visita rimandata 4 marzo 2019 Il Gino Lisa verso la svolta, ?,: il ministro Toninelli '...

Grillo contestato dai No Vax a Torino : "Non ricorda e firma il patto della vergogna" : "Grillo non ricorda e firma il patto della vergogna. Menzomnia": è lo striscione comparso questa sera davanti al Teatro Colosseo di Torino che ospita lo spettacolo di Beppe Grillo 'Insomnia'. Ad esporlo un gruppo di genitori No Vax, che denunciano "le menzogne e la mala fede di Grillo in materia di vaccini e di libertà di cura"."Più che di 'Insomnia' Grillo sembra soffrire di amnesia - si legge nel volantino distribuito dai ...