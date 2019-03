Internet compie 30 anni | è tempo di diventare maturi e responsabili

Il World wide web compie 30 anni. Ma Internet per tutti è un miraggio : Oggi la metà del mondo è online. È più che mai urgente assicurare che l'altra metà non sia lasciata indietro e che ognuno contribuisca a una rete che promuova uguaglianza, opportunità e creatività . ...

Il Web compie 30 anni - ma Internet per tutti è ancora un miraggio : Per la cronaca, come primo server fu utilizzato un computer NeXT, costruito dalla società fondata da Steve Jobs dopo che aveva lasciato Apple la prima volta. Pochi giorni fa, per commemorare la ...