Reggio Calabria. Dà fuoco all’auto con dentro la ex moglie - donna grave : è caccia all’uomo : L'episodio si è verificato nella zona sud di Reggio Calabria, nei pressi del liceo artistico 'Frangipane', poco dopo le 9, di fronte a numerosi studenti. La donna ha subito gravi ustioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo è attualmente ricercato.Continua a leggere

Dà fuoco all'auto con dentro l'ex moglie davanti agli studenti del Liceo : la donna è grave : Ha dato fuoco all'auto con dentro l'ex moglie davanti agli studenti del Liceo: la donna è grave. Un pregiudicato originario di Ercolano (Napoli), di cui non sono state rese le...

Reggio Calabria - dà fuoco all'auto con l'ex moglie davanti a un liceo : Reggio Calabria. Da' fuoco all'auto con la ex moglie davanti a un liceo. Un pregiudicato originario di Ercolano, Napoli, ha incendiato l'auto dentro cui si trovava la sua ex moglie. L'episodio si è ...

Reggio Calabria - cerca di dare fuoco alla ex moglie nell’auto. Ricercato dalla polizia : Ha tentato di incendiare l’auto dell’ex moglie con la donna dentro. Il fatto è avvenuto a Reggio Calabria poco prima delle 9 di questa mattina nei pressi della scuola Frangipane. Dopo aver aperto lo sportello dell’autovettura, l’uomo ha sparso liquido infiammabile e ha dato fuoco alla vettura. Le fiamme hanno provocato rilevanti ustioni in diverse parti del corpo della donna. Compiuto il suo gesto, il soggetto, del quale non sono state ...

CEV Volleyball Champions League – L’Igor sfida Stoccarda : quarti di finale di fuoco - in campo anche Imoco e Savino Del Bene : Champions League: è l’ora dei quarti di finale! Martedì Igor in Germania contro lo Stoccarda, mercoledì Savino Del Bene e Imoco affrontano le corazzate Fenerbahce ed Eczacibasi Istanbul. Tutti i match live su DAZN Entra definitivamente nel vivo la CEV Volleyball Champions League. Da martedì 12 marzo si disputano i quarti di finale della più importante manifestazione continentale e tra le otto squadre ancora in corsa ce ne sono ben ...

Inter-Spal - Spalletti : “abbiamo il fuoco dentro ma certe volte diventa fiammella” : Successo prezioso per l’Inter nella gara di campionato contro la Spal, ecco le dichiarazioni di Luciano Spalletti ai microfoni di Sky Sport: “ci siamo fatti ‘strozzare’ dalle difficoltà, si perdono quelle sono le caratteristiche, ci sta di essere emozionati, poi devi dimostrare di voler vincere la partita a tutti i costi. Abbiamo il fuoco dentro ma alcune volte diventa una fiammella, Gagliardini ha cambiato ...

MotoGp – Atmosfera di… fuoco a Losail : le sexy ombrelline di Valentino Rossi e Maverick Vinales del Gp del Qatar [GALLERY] : Claudia e Paulina: ecco le sexy Monster Girl di Valentino Rossi e Maverick Vinales, due ombrelline stratosferiche per la Yamaha E’ tutto pronto per la primissima gara della stagione 2019 di MotoGp. I piloti della categoria regina hanno disputato il primo warm up dell’anno, in vista della gara di oggi pomeriggio in Qatar, alle ore 18.00 italiane. Tanto spettacolo in pista, ma anche nel paddock, dove ai box iniziano a farsi ...

Rugby - Sei Nazioni : Alle 17.45 Inghilterra-Italia. Budd : 'Rispondere fuoco al fuoco' : Attenti a quei tre. Alle 17.45 si gioca Inghilterra-Italia, quarto turno del Sei Nazioni, diretta DMax, e tra le tante preoccupazioni per gli azzurri c'è una linea di trequarti inglese mai così ...

Crotone - imprenditore ucciso a colpi di arma da fuoco alla testa : confessa il nipote 16enne : Giuseppe Caterisano, imprenditore 68enne di Isola Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco davanti alla sua abitazione. Dopo ore di interrogatorio, ha confessato il nipote 16enne: il movente sarebbe riconducibile a dissidi di natura economica maturati in ambito familiare.Continua a leggere

Ancora un incendio alla Raetech. Vigili del fuoco al lavoro : Va Ancora a fuoco la Raetech di Foiano della Chiana. Le fiamme poco prima di mezzanotte hanno colpito l'area dove sorge l'azienda che fu al centro di un rogo nell'estate del 2016 che mise in allerta ...

Allarme nella notte : va a fuoco una pizzeria. Colpa di un mozzicone o dei grembiuli troppo caldi? : Incendio nella notte di oggi, mercoledì 6 marzo 2019, nella pizzeria Al Pachino di strada Volvera 7 a Orbassano. I vigili del fuoco, squadra 41 di Grugliasco e volontari di Rivoli più un'autoscala e ...

Padova : incendio abitazione a Vigonza - vigili del fuoco all'opera : Padova, 4 mar. (AdnKronos) - Alle 7.45 circa, i vigili del fuoco stanno operando in via Quattroca’ a Vigonza (Padova), per l’incendio del tetto in legno di un’abitazione a due piani. I pompieri accorsi con quattro automezzi e undici operatori, sono riusciti a circoscrivere le fiamme, evitando il coi

Esce illesa dall'auto che si ribalta e prende fuoco : ..."description":"","image":"http:\/\/2.citynews-ilpiacenza.stgy.ovh\/~media\/horizontal-hi\/26436037534350\/auto-si-ribalta-e-prende-fuoco-5.jpeg","uri":"http:\/\/www.ilpiacenza.it\/foto\/cronaca\/auto-...

Cavallo salvato con l'elicottero dai vigili del fuoco : VIDEO | : L'animale era scivolato in una scarpata a Medesano, nel Parmense. Il Dragovf 60 si è levato in volo per soccorrerlo e lo ha poi trasportato in una zona sicura