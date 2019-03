Come gli italiani usano il Web e come vorrebbero usarlo

agi

(Di martedì 12 marzo 2019) Nel 1989 l'Organizzazione europea per la ricerca nucleare era già il più grande laboratorio di fisica del mondo: luogo dove lavoravano alcune delle menti più capaci del pianeta, su computer incompatibili tra loro. Per ovviare a questo problema, Tim Berners-Lee (poi diventato Sir) immaginò una struttura unificante per collegare le informazioni tra computer diversi e nel marzo 1989 scrisse “Information Management: Una proposta”. Nel 1991 questa visione della connettività universale era diventata il World Wide Web.Da allora, il web ha festeggiato numerose “prime volte”: il primo sito (1990), il primo ordine online per farsi portare a casa una pizza (1994), la prima connessione Internet nello spazio (2010). Quella che fu l'intuizione di Berners-Lee per ovviare a un problema prettamente logistico e interno al Cern, stava per rivelarsi una vera propria rivoluzione, degna di ...

vittoriozucconi : Occhio che ad aprile arrivano i tagli alle pensioni loro. (Quelle dei ricchi come gli ex insegnati oltre i 1.500 al mese). - DalilaNesci : Blitz contro la 'ndrangheta in Lombardia: grazie ai carabinieri del Ros e del comando provinciale di Bergamo. Le in… - MediasetTgcom24 : 'Non smette di piangere un attimo: quel cane per lui è come un figlio, è l'unica cosa che gli è rimasta' -