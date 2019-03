Ciclismo | l' élite Begnoni ed il biker Calcagni i protagonisti a Corridonia

Ciclismo - Risultati Elite-Under 23 : gare velocissime all’insegna di Moro e Begnoni - bene Totò! : La stagione 2019 degli Elite-Under 23 italiani prosegue con due arrivi per i velocisti: in Veneto nel circuito di Sant’Urbano a Pianzano (TV) e nelle Marche col XIX trofeo gruppo meccaniche Luciani a Corridonia (MC). Si aggiunge il G.P. Industria e Artigianato di Larciano che ha visto schierate alla partenza, anche cinque formazioni Continental italiane. Andiamo a vedere i Risultati. Prima vittoria stagionale per l’Arvedi Cycling: Stefano ...