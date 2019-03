Boy Erased - Vite cancellate

cinematografo

(Di martedì 12 marzo 2019) Benvenuti nel mondo delle terapie di "conversione", tuttora operative in numerose località statunitensi, centri portati alla ribalta dal memoir di Garrard Conley, da cui il secondo film da regista di ...

FilmFilmFilmF : Boy Erased, il film con Russell Crowe e Nicole Kidman, che mette in scena la “terapia di conversione gay” - cinematicroma : Boy Erased, il film con Russell Crowe e Nicole Kidman, che mette in scena la “terapia di conversione gay” - stefanobersani : RT @bergamopride: Giovedì sera ci vediamo al Cinema Capitol Multisala per Proiezione Boy Erased #bergamopride #bergamo #pride #cinema #boye… -