Blutec | arrestati Presidente e Ad per malversazione ai danni dello Stato

Ex Fiat Termini Imerese - arrestati i vertici di Blutec : “Sequestro di beni per 16 milioni” : Roberto Ginatta e Cosimo Di Cursi, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Blutec, la società che ha rilevato e che attualmente controlla l'ex stabilimento Fiat di Termini Imerese, sono stati arrestati con l'accusa di malversazione ai danni dello Stato: avrebbero distratto 16 dei 21 milioni di euro di contributi statali destinati al rilancio della fabbrica per altri scopi. Fiom: "Il grande bluff è stato svelato".Continua a leggere

Sono stati arrestati il presidente e l’amministratore delegato di Blutec - la società che controlla l’ex stabilimento Fiat di Termini Imerese : Questa mattina Sono stati arrestati dalla Guardia di finanza Roberto Ginatta e Cosimo Di Cursi, il presidente e l’amministratore delegato di Blutec, la società che controlla l’ex stabilimento Fiat di Termini Imerese e per cui lavorano ancora circa 700 operai.

Arrestati i vertici di Blutec - la società che doveva riconvertire l’ex Fiat di Termini Imerese : Roberto Ginatta e Cosimo di Cursi, rispettivamente presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato della Blutec, la società che ha rilevato l’ex stabilimento Fiat di Termini Imerese, sono stati posti agli arresti domiciliari dalla Guardia di Finanza con l’accusa di malversazione ai danni dello Stato. Contestualmente, è stato e...