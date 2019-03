Basilicata | Vienna Cammarota è in arrivo

meteoweb.eu

(Di martedì 12 marzo 2019) “Ora sono bloccata dalla neve ma sto cercando di proseguire. Ho attraversato Colliano, Valva, Laviano, Santomenna, Castelnuovo di Conza. Sto attraversando l’Irpinia, esattamente Sant’Andrea di Conza ed in serata arriverò a Pescopagano.eccomi. In queste ore mi sto avvicinando allaed in serata entrerò in questa magnifica regione”. Lo ha annunciato, la guida ambientale escursionistica di anni 69 che sta attraversando a piedi i borghi per raccontarli. Angoli ,meravigliosi dell’Italia, spesso definita minore ma che minore non è.“Sto trovando proprio in questi piccoli borghi, monumenti, centri storici, opere d’arte come statue e piazze anche del ‘700 ed ancora parchi davvero unici e da vedere – ha continuato– ma ho notato che mentre i borghi del salernitano hanno un minimo di servizi di accoglienza per pernottare, nei borghi ...

