ARRESTI ALLA BLUTEC DI TERMINI IMERESE | SPARITI 16 MLN Di Maio ' Operai vittime'

Palermo - dalla droga al turismo : gli affari del clan che faceva arrivare la cocaina ai professionisti. Eseguiti 32 ARRESTI : droga, estorsioni, imposizione di una marca di caffè ai bar, ma anche turismo. “Cosa nostra spa” diversifica gli investimenti. L’ultima inchiesta dei carabinieri di Palermo, con l’arresto di 32 persone, ha fatto emergere che i boss del “mandamento” di Porta Nuova, uno dei più ricchi della città, avevano acquistato una società: la Pronto Bus Sicilia, che preleva i turisti al porto di Palermo e li porta a visitare i ...

Palermo - sgominato clan Porta Nuova : 32 ARRESTI. Droga alla "Palermo bene" : Sono 32 gli arresti per mafia e Droga eseguiti oggi a Palermo dai carabinieri che hanno colpito il mandamento di Porta Nuova. Secondo le indagini, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia, il clan organizzava le piazze di spaccio nel centro della città fornendo cocaina alla cosiddetta Palermo bene: tra gli acquirenti più assidui imprenditori e liberi professionisti.Secondo gli inquirenti dell’antimafia il gruppo gestiva un’attività ...

Palermo - sgominato clan Porta Nuova : 32 ARRESTI <br> Droga alla "Palermo bene" : Sono 32 gli arresti per mafia e Droga eseguiti oggi a Palermo dai carabinieri che hanno colpito il mandamento di Porta Nuova. Secondo le indagini, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia, il clan organizzava le piazze di spaccio nel centro della città fornendo cocaina alla cosiddetta Palermo bene: tra gli acquirenti più assidui imprenditori e liberi professionisti.Secondo gli inquirenti dell’antimafia il gruppo gestiva un’attività ...

13enne venduta dalla madre - 6 ARRESTI : 8.42 Abusi sessuali su una 13enne in provincia di Agrigento. Sei persone arrestate dai carabinieri di Sciacca, tra cui la madre della ragazzina,oltre a 5 uomini tra i 18 e i 68 anni,tra Menfi e Gibellina.Le manette sono scattate all'alba, a conclusione di una complessa indagine Le accuse sono gravissime: induzione alla prostituzione minorile,sfruttamento e favoreggiamento della stessa,violenza sessuale e atti sessuali con minorenne, aggravati ...

13enne 'venduta' dalla madre - 6 ARRESTI : Scoperti abusi sessuali su una tredicenne nell' agrigentino . Sei le persone finite in manette, tra cui la madre della giovane vittima. Sono tutti sospettati di aver abusato ripetutamente della ...

Scacco matto alla paranza dei bambini - 11 ARRESTI : Con l'arresto di 11 persone ritenute affiliate al clan camorristico Sibillo, attivo nel centro storico di Napoli, si può dire fortemente depotenziato il potere criminale della cosiddetta "paranza dei bambini", il gruppo camorristico che ha seminato terrore e morti anche per la violenta contrapposizione con il clan Buonerba-Mazzarella per acquisire il controllo degli affari illeciti nelle zone di Forcella, della Maddalena, dei Tribunali e, più in ...

Scacco matto alla paranza dei bambini - 11 ARRESTI : Con l'arresto di 11 persone ritenute affiliate al clan camorristico Sibillo, attivo nel centro storico di Napoli, si può dire fortemente depotenziato il potere criminale della cosiddetta "paranza dei bambini", il gruppo camorristico che ha seminato terrore e morti anche per la violenta contrapposizione con il clan Buonerba-Mazzarella per acquisire il controllo degli affari illeciti nelle zone di Forcella, della Maddalena, dei Tribunali e, più in ...

Napoli - racket alla pizzeria Di Matteo in via Tribunali : 4 ARRESTI : Gli esercenti da due anni erano costretti a versare settimanalmente il pizzo a esponenti del clan Sibillo. Operazione dei carabinieri

Napoli - racket alla pizzerie Di Matteo in via Tribunali : 4 ARRESTI : Gli esercenti da due anni erano costretti a versare settimanalmente il pizzo a esponenti del clan Sibillo. Operazione dei carabinieri

Trapani - colpo alla mafia siciliana : 25 ARRESTI tra cui un ex deputato regionale PD : Una vasta operazione per il contrasto alla criminalità organizzata è scattata questa mattina all'alba a Trapani. La stessa, denominata "Scrigno", ha portato alla luce un presunto sodalizio criminale ben articolato, di cui facevano parte anche alcuni esponenti politici. Venticinque sono le ordinanze di custodia cautelare emesse dalla, di Trapani, su ordine della Procura di Palermo. Gli arrestati, sono accusati, a vario titolo, di associazione ...

Coniugi Renzi - il Pm dice no alla revoca degli ARRESTI domiciliari : Io sono convinto che se non avessi fatto politica alcune di queste scelte non sarebbero state fatte».

Mafia - soldi alla famiglia di Matteo Messina Denaro : tre ARRESTI : Associazione mafiosa ed estorsione: con queste accuse sono stati arrestati tre imprenditori trapanesi, almeno uno dei quali avrebbe finanziato la famiglia del boss latitante Matteo Messina Denaro. Si ...

Colpo alla Camorra infiltrata in Veneto : 50 ARRESTI : Roma, 19 feb., askanews, - La Polizia di Stato di Venezia ed il Gico del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Trieste, hanno esguito - in provincia di Venezia, Casal di Principe, CE, ed altre ...

Ordigno davanti alla sede della Lega di Ala 7 ARRESTI : Le indagini contro quella che viene ritenuta dagli investigatori “un’organizzazione terroristica di matrice anarchica”, sono state condotte dal Ros dei