17 anni fa l' omicidio di Marco Biagi

Mafia : a 110 anni dall'omicidio Palermo ricorda il poliziotto Joe Petrosino : Palermo, 11 mar. (AdnKronos) - A 110 anni dall’omicidio del poliziotto italo-americano Joe Petrosino, l’appuntamento è per una giornata commemorativa, in programma domani, a partire dalle 10 del mattino, presso la Sala Petrosino dell’Ersu nell’ex Hotel de France di Palermo dove Petrosino alloggiò fi

Uccide compagno : arrestata dopo 4 anni/ Omicidio via Ripamonti : ballerina in carcere : Uccide compagno a coltellate: arrestata dopo 4 anni la ballerina lituana Oksana Musarova accusata dell'Omicidio di Via Ripamonti a Milano.

Omicidio di Sabine Maccarrone - annullato l’ergastolo per Gianni Melluso : torna libero : Sentenza ribaltata per Gianni Melluso. È stato annullato l'ergastolo per 'Gianni il bello', pregiudicato condannato in primo grado per l'Omicidio della povera Sabine Maccarrone, 39 anni, ritrovata cadavere in un pozzo nelle campagne di Mazara Del Vallo. Melluso, già condannato per altri reati è noto alle cronache per essere stato il principale accusatore di Enzo Tortora, il conduttore Rai, vittima di errore giudiziario.Continua a leggere

Annullato l'ergastolo a Gianni Mellusso - accusato dell'omicidio di Sabine Maccarrone : La corte d'assise d'appello di Palermo ha Annullato l'ergastolo inflitto in primo grado a Gianni Mellusso, detto "Gianni il bello", uno degli accusatori di Enzo Tortora. Era stato condannato per l'omicidio della svizzera Sabine Maccarrone, 39 anni, trovata morta il 16 aprile 2007 dentro un pozzo artesiano a Mazara del Vallo (Tp). La corte ha disposto la scarcerazione di Melluso.Melluso fu uno dei grandi accusatori di Enzo Tortora. Quest'ultimo ...

Michele Bravi incidente : omicidio stradale - quanti anni rischia : Michele Bravi incidente: omicidio stradale, quanti anni rischia incidente Michele Bravi, cosa dice il codice penale Michele Bravi, 23 anni appena, è noto al grande pubblico per aver vinto X-Factor nel 2013. La sua nascente e promettente carriera, potrebbe però essere stroncata da un grave incidente d’auto che ha causato la morte di una cinquantottenne. Il giovane cantante rischia dai due ai sette anni di carcere per omicidio stradale. Michele ...

Mino Pecorelli - riaperte dopo 40 anni le indagini sull’omicidio del giornalista che custodiva i segreti dei potenti : dopo 40 anni la Procura ha riaperto le indagini sull'omicidio di Mino Pecorelli, il giornalista ucciso il 20 marzo del '79 in un agguato. Sotto esame una pistola Beretta compatibile con i proiettili che hanno ucciso Pecorelli in via Orazio. L'arma era in possesso di Domenico Magnetta, personaggio legato ad Avanguardia Nazionale.Continua a leggere

Roma : a 40 anni di distanza nuova indagine su omicidio Pecorelli : Roma – A quasi 40 anni dal delitto, la Procura di Roma ha aperto una nuova indagine sull’omicidio del giornalista Mino Pecorelli, ucciso il 20 marzo del 1979 a Roma. L’azione e’ stata avviata dai magistrati in seguito all’istanza avanzata da Rosita Pecorelli, sorella del fondatore dell’agenzia di stampa OP, lo scorso 17 gennaio. La Digos e’ stata incaricata di effettuare alcuni accertamenti preliminari, ...

Omicidio Marco Vannini - le motivazioni : “Ciontoli sparò ‘colposamente’ ed evitò attivazione immediata dei soccorsi” : “Antonio Ciontoli esplose colposamente un colpo di pistola che attinse Marco Vannini”. Così i giudici della prima Corte d’assise d’appello di Roma motivando la sentenza con la quale hanno condannato a cinque anni di reclusione l’imputato per avere causato la morte di Marco Vannini, morto il 18 maggio 2015 a Ladispoli, vicino a Roma. I giudici osservano che “Ciontoli ha consapevolmente e reiteratamente evitato ...

Morta Augusta Schiera - da 30 anni chiedeva verità sull’omicidio del figlio Antonino Agostino : Dalla morte del figlio, agente di polizia ucciso insieme alla moglie incinta nel 1989, si era battuta col marito alla ricerca della verità. Augusta non si era arresa nemmeno di fronte alla terribile malattia che l'aveva colpita e che infine l'ha portata via nelle scorse ore al'età di 80 anni. "Rappresentava la vera Antimafia, quella della ricerca della verità" ha commentato il presidente della Commissione Antimafia.Continua a leggere

Omicidio Rozzano - il killer 'Ho avuto un blackout'/ Abusi sulla nipotina da 2 anni : Il killer autore dell'Omicidio di Rozzano durante l'interrogatorio "Ho avuto un blackout". Gli Abusi sulla nipote andavano avanti dal 2016

