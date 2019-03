tomshw

(Di lunedì 11 marzo 2019) Ha volato per 76 minuti presso lo Yuma Proving Grounds, Texas,, una delle infrastrutture militari più grandi del mondo. Sebbene normalmente queste sperimentazioni avvengano in sordina l'aviazione ha ...

pcexpander : XQ-58A Valkyrie, drone stealth militare in video. Ecco il primo volo #pcexpander #cybernews - aviation_report : [Video] Primo volo per il dimostratore USAF XQ-58A Valkyrie velivolo a pilotaggio remoto a lungo raggio… - Marco__Bellucci : RT @LucaSambucci: In due test separati la US Air Force ha testato il drone XQ-58A 'Valkyrie', che sfiora la velocità del suono, e la tecnol… -