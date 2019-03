Tra Lega e M5s non c' è nessuna tregua

agi

(Di lunedì 11 marzo 2019) Per gli imprenditori del Nord che mal sopportano le ricette economiche del M5s e per gli ex elettori di Forza Italia approdati al Carroccio il punto di riferimento è lui. Giancarlo Giorgetti, la "forza tranquilla" di via Bellerio, il bocconiano con ottime entrature nell'alta finanza e rapporti cordiali con Mario Draghi, contraltare allo stile esuberante e all'onnipresenza social del leader Matteo Salvini. In poche parole, un "uomo dell'establishment" che come tale viene percepito dai pentastellati, non solo quelli di rito movimentista. Ovvero, il bersaglio perfetto qualora, dopo il gasdotto Tap, si debba far ingoiare un altro rospo al proprio elettorato. Nonché il capro espiatorio ideale nel caso, dopo le elezioni europee, l'esecutivo salti e non si voglia, almeno in pubblico, additare il ministro dell'Interno come l'unico responsabile.Lo strappo sulla ...

