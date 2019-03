Tav | quando la matassa s’ingarbuglia | mettila in mano a un avvocato

Tav - Luigi Di Maio : "Sono rimasto interdetto quando la Lega ha messo in discussione il governo" : "Sono rimasto interdetto del fatto che la Lega abbia messo in discussione addirittura il Governo, Legandolo alla Torino Lione". È la prima replica di Luigi Di Maio, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, alle parole di Matteo Salvini, che ha rinviato a lunedì il confronto sulla Tav, prendendo la via di Milano. "Abbiamo commissionato l'analisi costi-benefici che ha confermato che la ridiscussione del progetto non era ideologica, ma ...

Tav - Conte : 'Rischio che sia poco funzionale quando sarà finita' : 'Dobbiamo anche considerare che quest'opera dovrebbe terminare nel 2030. Chi ha esperienza sa che quella data è una chimera. Ma 2030 o successivamente, anche a non voler considerare la lievitazione ...

Nicola Zingaretti - il nuovo segretario cancella Renzi dal Pd : "Non lo voTavo neanche quando era potente" : I primi attacchi di Nicola Zingaretti da segretario Pd sono tutti contro il sovranismo e Matteo Salvini, così da recuperare il prima possibile quegli elettori che fino a oggi non sentivano neanche un mormorio da parte dei dem. Da Zingaretti arriva almeno una posizione chiara e netta, tanto contro i

Juve : l’unico interrogativo è ora quando l’otTavo scudetto di fila diventerà aritmetico : Abissale: 16 punti sulla seconda in classifica. Dopo la vittoria a Napoli l’unico interrogativo è quando l’ottavo scudetto di fila

Domenica In - Rita Dalla Chiesa gelosa di Mara Venier : "Quando sTavo con Fabrizio Frizzi..." : Rita Dalla Chiesa si è raccontata a cuore aperto a Domenica In . Le sue parole, la sua confessione ha spiazzato tutti. Davanti a Mara Venier, infatti, Rita è tornata a parlare di Fabrizio Frizzi . ...

Isola dei famosi 2019 - si cambia ancora : quando va in onda l’otTava puntata : Continua il valzer de L’Isola dei famosi. Il reality show di Canale 5 si prepara ad affrontare l’ennesimo cambio di giorno di messa in onda nel palinsesto della rete. Dopo aver saltato (poco) allegramente tra i vari giorni della settimana il programma torna ad occupare la casella del lunedì sera, vista anche la momentanea cancellazione di Adrian. Isola dei famosi 2019, quando va in onda l’ottava puntata Mediaset fa infatti ...

Mozione Tav Lega-M5s - i grillini più vicini alla vittoria. Verrà tutto ridiscusso - non si sa quando : Come nel gioco dell’Oca se arrivi nella casella sbagliata torni al punto di partenza. E successo con la Tav. La Mozione presentata ieri sera dai capigruppo al Camera M5S (Francesco D’Uva) e Lega (Riccardo Molinari) segna un ritorno al contratto di governo - «ridiscutere integralmente il progetto nell’applicazione dell’accordo Italia e Francia» - e ...

Irama - l’accusa della ex : “Voleva vedermi anche quando già sTava con Giulia De Lellis” : Non c’è pace, per la coppia Irama – Giulia De Lellis. Dopo i presunti tradimenti, le voci di crisi e i riavvicinamenti, ora spunta anche la ex del cantante. Uscita da Uomini e Donne al fianco di Andrea Damante, la storia tra la De Lellis e il dj e producer era dopo qualche tempo naufragata a causa (si dice) della non proprio fedele condotta di lui. E, secondo i bene informati, con Irama le cose non andrebbero troppo meglio. Usciti ...

