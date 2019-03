Sauditi alla Scala | Sala | Serve unanimità cda

Soldi Sauditi alla Scala. La musica non è questione di diplomazia : Quel rimpallo di responsabilità è una nota stonata. Metafora musica le quanto mai appropriata visto che riguarda il possibile ingresso del Regno Saud alla Scala di Milano. Fuor di metafora, il ragionamento che si fa alla Farnesina è molto semplice: se questa vicenda si trasforma in una "contrattazione diplomatica" rischia di creare grossi problemi tra Roma e Riyadh. Ma al di là del problema di opportunità, il ...

Teatro alla Scala - scontro sui Sauditi nel Cda. Sala : "Sull'ingresso decide il Consiglio" : ...che non si tratti di un finanziamento puro'' in quanto per Sala sarebbe positivo se l'ingresso dell'Arabia Saudita fosse "l'occasione di rinforzare l'immagine della Scala nel Medioriente e nel mondo. ...