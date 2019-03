Imma Battaglia e Eva Grimaldi si sposano Video Venivo scambiata per maschio

Imma Battaglia ed Eva Grimaldi matrimonio civile in vista : Eva Grimaldi e Imma Battaglia si sposeranno con il rito civile a maggio 2019, in un luogo ancora non definito dall’entourage, ma che quasi certamente sarà a Roma, dove la coppia convive da anni. L’unione tra le due, accompagnata dai due hashtag scelti dalla coppia ( #EvaImmaWeddingDay e #LePromesseSpose ), era già stata annunciata lo scorso giugno 2018, ma la storia d’amore fu resa pubblica durante l’”Isola dei Famosi ...