Gay Pride vs Family day nella seconda di Ciao Darwin 8 | ecco i capisquadra Anteprima

blogo

(Di lunedì 11 marzo 2019)Dopo l'appuntamento andato in onda venerdì con la prima puntata della nuova edizione disottotitolata quest'anno "Terre desolate". Oggi vi anticipiamo latappa di questo nuovo percorso televisivo di uno del format che ha dato più soddisfazioni a Paolo Bonolis.prima puntata si parte con lo “scontro” tra le squadre Chic e Shock capitanate da Enzo Miccio e Lisa Fusco. TvBlog è in grado di anticiparvi temi e ospiti dellapuntata di2019 in onda venerdì 22 marzo su Canale5. Saranno il cantante Giuseppe Povia e l'ex politica e opinionista Vladimir Luxuria i capi squadra della prossima puntata del varietà della rete ammiraglia di casa Mediaset.Gayvsdaydi8,Blogo) pubblicato su TVBlog.it 11 marzo 2019 07:35.

remo_checola : RT @DiegoFusaro: Non v'è nessun ritorno del fascismo.Gli italiani non sono diventati di destra. Solo non ne possono più di sinistre traditr… - emchir : RT @Iperbole_: A Caravaggio (BG) la Lega attacca un parroco locale perché in chiesa ha messo le candele arcobaleno per la pace che invece,… - Gianni5314 : RT @Iperbole_: A Caravaggio (BG) la Lega attacca un parroco locale perché in chiesa ha messo le candele arcobaleno per la pace che invece,… -