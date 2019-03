Facebook perde utenti su un fronte ma li guadagna sugli altri | crisi o evoluzione social?

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2019)è in. Anzi no,va bene. Interpretare i dati diè sempre più difficile, perché la galassia di Mark Zuckerberg va ben oltre ilnetwork che dà il nome all’azienda. Questa volta l’indecisione parte da una indagine della società di ricerche di mercato Edison Research, secondo cui dal 2017 a oggi ilnetwork avrebbe perso 15 milioni dinella categoria 12-34 anni. Il dato di per sé potrebbe essere attendibile (salvo il fatto che non è ufficiale), ma volendo usare un paragone fotografico, è uno zoom che inquadra un dettaglio di un panorama molto più ampio.infatti possiede anche WhatsApp, Messenger e Instagram. Per valutare l’andamento dell’azienda bisogna tenere conto di tutti i suoi “rami” e dunque non solo. Proprio Instagram ha raggiunto di recente il miliardo di, e oltre 400 ...

