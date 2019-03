F1 | Mondiale 2019 | le squadre partecipanti La Toro Rosso | piloti | palmares | punti di

F1 - Mondiale 2019 : cosa ci hanno detto i Test invernali? Ferrari veloce con l’incognita affidabilità. Mercedes solida ma con problemi di assetto : Il countdown è ufficialmente entrato nella sua fase conclusiva. Il Mondiale 2019 di Formula Uno, infatti, prenderà il via nel corso del fine settimana, con la consueta tappa di Melbourne per il Gran Premio di Australia. L’esordio della massima categoria del motorsport è sempre avvolto da grande attesa e curiosità e, si potrebbe dire, mai come in questa occasione. Dopo gli otto giorni dei Test pre-stagionali di Barcellona piloti e scuderie ...

Mercato Mondiale degli smartphone giù anche nel 2019 - la ripresa con 5G e pieghevoli : Secondo gli analisti di Idc, il calo di vendite quest'anno dovrebbe attestarsi attorno allo -0,8%. Ma si punta sulla spinta modernizzatrice

F1 - Mondiale 2019 : le squadre partecipanti. La Ferrari : piloti - palmares - punti di forza e aspetti da migliorare : Il Mondiale 2019 di Formula Uno è ormai alle porte e dal 17 marzo, in Australia, si comincerà a fare sul serio. Ripartirà la caccia all’iride della Ferrari che manca l’appuntamento con il titolo dal 2007, se parliamo di Mondiale piloti, e dal 2008 nel caso della graduatoria riservata ai costruttori. Andiamo quindi a scoprire ed analizzare tutte le caratteristiche e le peculiarità della scuderia di Maranello I piloti Charles Leclerc ...

MotoGP : il Mondiale 2019 scatta in Qatar. Tutte le gare in diretta su Sky - solo sei anche su Tv8 – Calendario : MotoGP Prende il via, come da tradizione, in Qatar, sul circuito di Losail, il Mondiale 2019 di MotoGP, lungo diciannove gran premi, fino alla chiusura di novembre a Valencia. Sky trasmetterà Tutte le gare in diretta, di cui tredici in esclusiva, compresa quella odierna che vede Vinales scattare in pole davanti a Dovizioso e Marquez. In chiaro su Tv8, invece, andranno appena sei gp (contro gli otto della passata stagione). Mondiale 2019 MotoGP: ...

F1 - GP d'Australia : tutto sulla prima gara del Mondiale 2019 a Melbourne : La statistica racconta che nelle 23 edizioni ad Albert Park , 12 volte il vincitore della corsa è stato poi campione del mondo a fine anno. Il primo a riuscirci è stato Damon Hill su Williams, nel ...

F1 - Mondiale 2019 : la startlist e l’elenco completo delle squadre e piloti partecipanti. Nazionalità e date di nascita : Il Mondiale 2019 di Formula Uno è ormai pronto per il via ufficiale di questo fine settimana con il Gran Premio di Australia, per cui è tempo di andare a conoscere nel dettaglio i protagonisti che ci accompagneranno lungo i 21 appuntamenti del campionato. I pluricampioni della Mercedes non andranno a mettere mano alla coppia composta da Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. La prima importante novità, com’è ben noto, la vedremo in ...

F1 - Mondiale 2019 : il calendario e le date dei 21 Gran Premi. Programma - orari e come vederli su Sky e TV8 : Il Circus del Mondiale 2019 di Formula Uno inizierà il proprio viaggio a Melbourne, in Australia, il 17 marzo. Dopo un tour di un mese in Asia, da maggio si correrà in Europa (ad eccezione del 10 giugno in cui è inserito il GP di Canada), dalla Spagna (Montmelò) fino a Monza, con il GP d’Italia Programmato l’8 settembre, una settimana più tardi rispetto a quest’anno. Non consecutivamente come nel 2018 (una settimana di break) ...

Classifica Motocross Mondiale MxGP 2019. Tony Cairoli al comando - +6 su Gajser. Herlings al palo : Il Mondiale Motocross MxGP 2019 prevede 19 tappe dal 3 marzo a fine settembre, si preannuncia una stagione particolarmente intensa e dura da affrontare per i piloti che si daranno battaglia per la conquista del titolo iridato. L’olandese Jeffrey Herlings difende il titolo conquistato lo scorso anno ma il centauro della KTM si è infortunato durante l’inverno e dunque deve saltare i primi appuntamenti, il nostro Tony Cairoli vuole ...

Classifica Mondiale Superbike 2019 : la graduatoria aggiornata e i punteggi. Alvaro Bautista volta in vetta - Melandri terzo : Il weekend a Phillip Island in Australia per il Mondiale 2019 di Superbike, ha sorriso allo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati). L’iberico ha centrato il bersaglio grosso all’esordio nella categoria, precedendo il campione del mondo in carica Jonathan Rea e dimostrando di aver preso subito confidenza con la categoria. Di seguito la graduatoria aggiornata: LA Classifica Mondiale 2019 Superbike DOPO IL ROUND IN AUSTRALIA 1 Alvaro ...

Classifica Moto2 Mondiale 2019 : graduatoria - punti e distacchi : Il primo scatto della stagione 2019 della Moto2 è di Lorenzo Baldassarri (Kalex FlexBox), e non poteva esserci notizia più bella per i colori italiani. Il pilota marchigiano ha corso alla grande a Losail, spingendo sempre al massimo, vincendo con pieno merito il Gran Premio del Qatar. Alle sue spalle lo svizzero Thomas Luthi (Kalex Dynavolt) che, nonostante una grande rimonta, non è stato in grado di superare il nostro alfiere. Terzo il suo ...

Classifica Moto3 Mondiale 2019 : graduatoria - punti e distacchi. Toba guida la classifica davanti a Dalla Porta : Una grande stagione si preannuncia per il Mondiale Moto3 2019. La minima cilindrata è da sempre quella che suscita le più grandi emozioni e in casa Italia si spera che Lorenzo Dalla Porta, Dennis Foggia o, perché no, Romano Fenati possano regalare l’iride al Bel Paese. E’ ovvio che il ritorno del centauro ascolano ha suscitato grande emozione nel paddock, dopo quello che è accaduto l’anno passato in Moto2, con la squalifica e ...

MotoMondiale 2019 - lo Sky Racing Team VR46 è pronto : Manca poco, pochissimo. Il tempo di un giro di ricognizione. Dopo un inverno a motori spenti, il Motomondiale 2019 è pronto al suo esordio con la prima tappa a Losail per il VisitQatar Grand Prix di domenica 10 marzo. Ed è pronto anche lo Sky Racing Team VR46, il progetto nato nel 2013 tra la VR46 di Valentino Rossi e Sky con l2019;ambizione di far emergere e valorizzare le giovani promesse del motociclismo italiano. Obiettivo ...

