Espulsione Gattuso | il tecnico rossonero dovrebbe esserci nel derby

(Di lunedì 11 marzo 2019) Dopo l’dinel match contro il Chievo, attorno all’ambiente Milan c’è tensione per la sentenza del giudice sportivo in merito ad una eventuale squalifica delmilanista. La prossima partita, infatti, sarà ilcontro l’Inter e, in caso di massima sanzione,non potrà sedere in panchina.Tuttavia, come riporta l’edizione odierna de La Repubblica, l’allenatore calabreseessere regolarmente al suo posto in quella che è la partita più importante della stagione.è stato espulso dall’arbitro Pairetto a seguito di un diverbio con Meggiorini, ma al termine della sfida contro i clivensi i due si sono chiariti e hanno spiegato la dinamica del loro battibecco al direttore di gara.Nessuna offesa, dunque, da parte diall’arbitro e ai suoi assistenti e ciòbastare a fargli ...

