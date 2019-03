Conte | fare opere che servono davvero

Tav - Salvini : 'La faremo'. Conte : 'Ora la parte più difficile : il confronto con Francia e Ue' : 'C'è di mezzo - ha spiegato Salvini a margine della scuola di formazione politica della Lega, a Milano - la discussione con la Francia, con la Ue e la revisione del progetto come previsto e, quindi, ...

Il governo azzeccagarbugli non sa come dire che la Tav si deve fare. I bluff di Conte : Roma. Chissà che alla fine anche Matteo Salvini, sempre così poco incline all’autocritica, non dovrà rimangiarsele, quelle parole sbattute in faccia a Danilo Toninelli nella notte tra mercoledì e giovedì, quella del lungo vertice a Palazzo Chigi. “A me dei francesi non me ne frega un accidente”, dis

Tav - assist di Giuseppe Conte ai grillini : "Così non si deve fare" - il governo può collassare : Lo ammette chiaro e tondo, Giuseppe Conte. Ammette l'ovvio: "Siamo oggettivamente a uno stallo" tra Lega e M5s. Così in conferenza stampa a Palazzo Chigi, dove il premier è chiamato a fare il punto sul caso Tav che sta minando gli equilibri di governo: nelle ultime ore la situazione pare essere prec

Pesce morto a scuola per fare lezione : insegnante Contestata : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Economia e scuola > Pesce morto a scuola ...

Tav - Conte : 'Faremo la scelta migliore - il governo non rischia' : Per quanto riguarda la Tav, siamo in dirittura d'arrivo, nel percorso finale, quello politico. Oggi c'è stata la prima riunione politica, abbiamo iniziato l'analisi costi benefici. Domani sera alle 8,...

Tav - Conte : «Venerdì si decide. Faremo la scelta migliore per i cittadini» : «Per quanto riguarda la Tav, siamo in dirittura d'arrivo, nel percorso finale, quello politico. Oggi c'è stata la prima riunione politica, abbiamo iniziato l'analisi costi...

Giuseppe Conte ha detto che il governo deciderà cosa fare con la TAV entro venerdì : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha detto che il governo deciderà cosa fare con la TAV entro venerdì. Conte ha detto che «Oggi c’è stata la prima riunione politica, abbiamo iniziato l’analisi costi benefici. Domani sera alle 20,30, faremo

Tav - vertice di governo. Conte : "Faremo la scelta migliore" : Boccia: "Ridiamo centralità a lavoro e occupazione" CONFINDUSTRIA - "Se la priorità del Paese è i l lavoro e l'occupazione , sostenere e non subire il rallentamento dell'economia globale, il resto è ...

Autonomie - Conte : “Chiudere prima Europee? Prima o dopo - importante e` fare bene”. Zaia : “Firmo se progetto mi piace” : Se la ministra per gli Affari regionali Erika Stefani insiste sulle Autonomie differenziate, rivendicando, al di là delle resistenze in casa M5s, che “sono nel contratto di governo” e che l’obiettivo è “chiudere con Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna Prima delle Europee”, è il presidente Giuseppe Conte a frenare sui tempi. “Ce’ armonia nel governo perché abbiamo le idee chiare. Ci stiamo adoperando per ...

Conte : "Manovra espansiva - nessun intervento correttivo. Non ci faremo dettare l'agenda dalla UE" : ... dobbiamo solo continuare nel razionale ed efficace utilizzo delle risorse già stanziate", ha affermato il premier Giuseppe Conte in Senato ribadendo quanto sottolineato dal ministro dell'Economia ...

Conte scrive al premier pakistano : "Fare luce sulla morte di Sana" : La giovane bresciana venne stata strangolata nel suo paese d'origine. Per il tribunale di Gujarat non c'è nessun colpevole

Anticipazioni Il Paradiso Delle Signore : Gabriella Contenta di fare la modella : Lunedì 25 febbraio ha inizio una nuova settimana con la soap opera di Rai Uno Il Paradiso Delle Signore che pone l'attenzione intorno alla figura di Vittorio. Quest'ultimo inizierà ad avere dei problemi con Marta a causa Delle continue provocazioni di Lisa che si muove su precise indicazioni di Luca. Inoltre ci sono molte novità per quanto riguarda le commesse del grande magazzino ed, in particolare, per Gabriella. Gli spoiler degli appuntamenti ...

Berlusconi : «Italiani siete una vergogna. Conte? Burattino - ma sa fare bene il baciamano» : Il leader di Forza Italia torna ad attaccare gli elettori che hanno scelto il M5S e Di Maio anziché lui e il suo partito. E annuncia: «Forza Italia non cambierà nome»

Conte : rinforzo autonomie regionali lo faremo in modo razionale : Roma, 11 feb., askanews, - 'Anche se andremo a rinforzare l'autonomia di alcune regioni lo faremo in modo razionale per preservare la coesione nazionale della quale sono garante'. Lo dice il ...