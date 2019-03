Stampa spagnola - al Real torna Zidane : ANSA, - ROMA, 11 MAR - Via Solari, torna in panchina Zinedine Zidane: e' il ribaltone più incredibile quello che si profila al Real Madrid. I media spagnoli, da Marca ad As, sono concordi sulla scelta ...

Real - torna il sorriso : poker del riscatto in campionato : E’ la prima gara giocata dopo la settimana da incubo per il Real Madrid, sconfitta per tre volte di fila al Bernabeu, fuori da tutte le competizioni. Questa sera la sfida in campionato in casa del Valladolid valida per la 27^ giornata della Liga. Gara che si mette subito in salita per i blancos, che rischiano di subire lo svantaggio a dieci minuti dall’inizio: rigore per i locali, che Alcaraz fallisce. Il gol per i padroni di ...

Real Madrid - Fabio Capello spiega i motivi della crisi : 'Mourinho? Potrebbe tornare' : Il futuro? Florentino ha sempre detto che Mourinho è il miglior allenatore del mondo e lo ha mandato via malvolentieri, quindi ci sta tutto di richiamarlo". Capello: "Ko del Real una motivazione in ...

Fine dell’epoca Real : l’Ajax è tornato grande. Avanti anche il Tottenham : E’ una delle notti peggiori della storia del Real Madrid. Gli spagnoli cadono sotto i colpi di un Ajax tornato

Mourinho strizza l’occhio al Real Madrid : “non avrei nessun problema a ritornare” : Mourinho ed il suo possibile ritorno al Real Madrid, l’allenatore portoghese non esclude la possibilità di tornare a sedere sulla panchina dei Blancos “Una delle miei migliori sensazioni nel mondo del calcio è essere tornato al Chelsea, quando ti chiamano una seconda volta significa che sanno quanto sei bravo, è una bella sensazione”. Così José Mourinho parla del suo possibile ritorno al Real Madrid ai microfoni di Bein ...