Tristan Thompson avrebbe una nuova fidanzata e assomiglia moltissimo a Jordyn Woods

(Di domenica 10 marzo 2019) Khloé Kardashian ha chiuso per sempre con, con cui ha avuto la figlia Trueche oggi ha appena un anno. L'ex fidanzato infatti sarebbe stato fotografatomente il 14 di febbraio in flagrante di tradimento e questa volta non con una ragazza qualsiasi, ma conè la ora ex migliore amica di Kylie Jenner, sorella di Khloé, ed era estremamente vicina alla famiglia Kardashian-Jenner che la considerava totalmente una di loro. Scoperto il fatto siachesono stati allontanati dalla famiglia Kardashian che ha apertamente dichiarato di non voler niente più a che fare con entrambi.verrà coinvolto esclusivamente per le tematiche riguardanti la piccola True in quanto suo padre....

