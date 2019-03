Studente in gita precipita dal terzo piano di un hotel: si stava calando giù dal balcone

(Di domenica 10 marzo 2019) E' caduto daldell'Dolomiti e ora è in condizioni gravissime, in rianimazione, in prognosi riservata. Questa notte a Vigo di Fassa un giovane di 18 anni èto da oltre otto metri. Erano circa le 3.30 di notte e il ragazzo si trovava in albergo in settimana bianca con il resto della sua classe di una scuola di Varese. Non è ancora chiaro cosa possa essere successo. Forse un tentativo di uscire dalla struttura per il sabato serasi dal. Fatto sta che all'improvviso sono arrivate le urla e in un attimo è stata attivata la macchina dei soccorsi. Sul posto un'ambulanza, un'autosanitaria e vista la gravità dell'accaduto l'elicottero che d'urgenza ha trasportato il giovane all'Ospedale Santa Chiara di Trento.Sono quindi arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri che stanno ancora compiendo le necessarie indagini per capire, realmente, cosa sia accaduto questa notte. Grande lo shock per i compagni del giovane e per tutti gli ospiti dell'albergo. La scolaresca era già stata all'Dolomiti in altre annate. Uno degli alberghi più storici della zona, a conduzione familiare da oltre 100 anni. Luogo ideale per le settimane bianche visto che si trova molto vicina alle piste da sci trovandosi ai piedi del famoso gruppo montuoso del Catinaccio- Rosengarten e al centro della Valle, tra Moena – Perla Alpina, e Canazei, famoso punto di partenza del “Sellaronda Super Ski”.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...