Sblocca cantieri e voto in Aula Lega in pressing sulle opere

Governo - Salvini rilancia : “Ora Conte porti in cdm lo Sblocca-cantieri e la revisione del Codice degli appalti” : Il dossier Tav per ora è congelato. Sabato, nel giorno del suo 46° compleanno, aveva salutato con soddisfazione l’accordo raggiunto con gli alleati del M5s, suggellato dallo scambio di lettere tra il premier Conte e Telt, ma la verità è che ha dovuto ingoiarlo a forza: i bandi tecnicamente sono partiti, ma resteranno sospesi per mesi. Così ora Matteo Salvini rilancia e chiede pubblicamente che sul tavolo del consiglio dei ministri arrivino ...

Salvini : "Sblocca cantieri a giorni in Cdm" : Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini , a margine della scuola politica della Lega a Milano. "E un'emergenza nazionale sbloccare i cantieri il prima possibile", ha ...

Salvini : Conte mi ha assicurato a giorni decreto Sblocca-cantieri : Ai ragazzi che hanno oseguito il corso, Salvini ha detto: per fare politica "ci vuole passione ma anche competenza. Se devi dare un tunnel devi sapere come si fa". 10 marzo 2019 Diventa fan di ...

Tav : Fiorini - FI - - Sbloccare bandi e aprire cantieri : Il made in Italy e tutto il paese", conclude la parlamentare, "hanno necessità di infrastrutture e di logistica moderne se vogliamo continuare a esportare le nostre eccellenze in tutto il mondo e ...

Governo accelera su Sblocca-cantieri - ancora impasse Tav-autonomia : Non si possono trascinare i dossier: e' una esigenza comune, non conviene a nessuno portare i temi all'infinito. E' questo il senso del discorso fatto da Giuseppe Conte ai suoi due vice premier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, convocati mercoledì sera a cena a Palazzo Chigi. Il senso del messaggio e' stato condiviso dai leader di Lega ed M5s, durante la franca chiacchierata, conclusa con le frappe 'documentate' su Instagram. Durante la serata, i ...

Conte : a giorni dl Sblocca cantieri : 16.05 "Lavoriamo al decreto legge per sbloccare i cantieri, siamo qui per realizzare gli investimenti. Siamo nella fase finale e penso lo potremo tirare fuori già la prossima settimana". Così Conte dopo l'incontro con le Regioni. "Io devo governare insieme ai ministri -ha precisato- Nell'attività di governo c'è la decisione, la mediazione, la valutazione, c'è tutto".Sulla Tav "sto studiando il dossier,oggi vedo Toninelli",ha ...

Il premier a Salvini e Di Maio : ora Sbloccare Tav e cantieri : Ovviamente tutto ciò è musica per il ministro dell'Economia che continua ad avere buone sponde al Quirinale e parte per Parigi avendo dalla sua anche la Lega e un rinfrancato Conte. Nel partito di ...

Conte - Di Maio e Salvini a cena insieme. Vertice per parlare dello “Sblocca cantieri” : L’incontro a Palazzo Chigi per discutere del provvedimento che dovrebbe andare domani in consiglio dei ministri e la cui approvazione non appare al momento scontata

Sblocca-cantieri - Salvini : “Ho presentato a Conte un decreto elaborato dalla Lega”. Toninelli : “Integrerà lavoro fatto dal Mit” : Matteo Salvini da Cagliari annuncia il suo decreto Sblocca-cantieri, elaborato tutto in casa Lega. Il ministro dell’Interno, durante la conferenza stampa al fianco del neo-governatore sardo Christian Solinas, ha spiegato di aver presentato martedì al premier Giuseppe Conte “una nostra proposta”. “Conto che entro oggi il presidente del Consiglio mi dia una risposta definitiva“, ha rilanciato poi il vicepremier del ...

Rixi : "Entro 40 giorni decreto 'Sblocca cantieri'" : Genova, 26 feb., AdnKronos, - "Il governo si è impegnato a fare entro una 40ina di giorni un decreto 'sblocca cantieri' proprio per cercare di evitare il massimo dei ribassi: in questo Paese ancora si ...

Tagli ai contenziosi e limiti ai ribassi : è lo Sblocca cantieri italiano : Risorse congelate per ritardi amministrativi, inerzia della politica, contenziosi infiniti, errori nei progetti, timori dei tecnici a firmare i via libera definitivi. IL PERCORSO Difficile dire se ...

Codice dei contratti pubblici e decreto Sblocca cantieri - ecco cosa sono : Codice dei contratti pubblici e decreto sblocca cantieri, ecco cosa sono Il contratto del governo del cambiamento si propone di portare avanti riforme puntuali, piuttosto che organiche. In linea con questo approccio pragmatico, pochi giorni fa il ministro Toninelli ha annunciato che il governo emanerà prossimamente un decreto-legge che porti ad una modifica graduale del Codice dei contratti pubblici. Il decreto legislativo 18 aprile ...