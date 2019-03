Sampdoria | Romei | “Gasperini? C’è stata una manata molto forte senza provocazioni”

calcioweb.eu

(Di domenica 10 marzo 2019) Si sono giocate le partite delle 15 valide per il campionato di Serie A, partita interessante e che ha dato importanti indicazioni quella traed Atalanta, successo per la squadra ospite con le reti di Duvan Zapata e Gosens, per i padroni di casa non basta invece la rete del momentaneo pareggio di Quagliarella. Ma caos per la reazione del tecnico Gasperini nei confronti del segretario Generale della Samp Massimo Ienca, l’allenatore ha dichiarato invece di aver solo spostato il segretario. Di parere opposto in casa Sampodoria, ecco le dichiarazioni di Rome: “Gasperini? Non c’èprovocazione, i testimoni hanno visto. C’èuna, alla fine bisogna dare la mano agli avversari”.L'articolo: “Gasperini? C’èunaprovocazioni” ...

