Rete4 | uomo interrompe la Messa urlando | «Sono Dio» – Video

davidemaggio

(Di domenica 10 marzo 2019), SantaSgomento in diretta, stamane, durante lain onda su. Dopo l’omelia, unè salito sull’altare ed ha strappato il microfono al sacerdote, pronunciando frasi sconnesse e proclamandosi “Dio sceso sulla terra“. La celebrazione è stata sospesa finché le forze dell’ordine non hanno allontanato l’individuo.È successo questo pic.twitter.com/dbKXpb2Xxj— Alberto Breani (@albertobreani) 10 marzo 2019L’episodio è avvenuto a Roma, nella basilica di Sant’Andrea delle Fratte. “Mi scusi Padre, mi presento” ha affermato l’, avvicinandosi al sacerdote e impossessandosi del microfono. Le telecamere hanno staccato l’inquadratura sull’assemblea e l’audio è stato successivamente interrotto.Diversi fedeli e religiosi, secondo quanto si apprende, hanno cercato di allontanare ...

LiveSicilia : Durante la Messa trasmessa su Rete 4 un uomo in evidente stato di agitazione si avvicina al prete e gli strappa il… - angiuoniluigi : RT @giornalettismo: L'uomo ha interrotto la funzione che sarebbe stata trasmessa su #Rete4. E' salito sull'altare per comunicare ai fedeli… - giornalettismo : L'uomo ha interrotto la funzione che sarebbe stata trasmessa su #Rete4. E' salito sull'altare per comunicare ai fe… -