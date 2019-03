Quagliarella come Toni | raggiunti i venti gol a 36 anni

Napoli - Malcuit : 'Riscattare il ko in Coppa Italia. Quagliarella? Sappiamo come fermarlo' : Il terzino del Napoli Kevin Malcuit parla a Sky Sport prima della sfida con la Sampdoria: 'Sono arrivato in una grande squadra, con ottimi giocatori e un grande allenatore, così si impara velocemente ed è quello che sto provando a fare. Milan? ...

Fabio Quagliarella - il record : come Batistuta. Non servirebbe all'Italia di Mancini? : Nessuno meglio di Fabio Quagliarella in Serie A. Il bomber campano della Samp nella vittoria 4-0 contro l' Udinese, ha trovato il gol (seconda doppietta di fila) per l' undicesima partita consecutiva eguagliando il record stabilito nel novembre del 1994 da Gabriel Omar Batistuta con la maglia della

Fabio Quagliarella come Batistuta - anche il Genoa celebra il record : “orgogliosi di averti come rivale” : Fabio Quagliarella raggiunge il record di Gabriel Omar Batistuta e riceve l’omaggio dei tifosi, rivali, del Genoa Grazie alla doppietta segnata contro l’Udinese, Fabio Quagliarella ha eguagliato il record di Gabriel Omar Batistuta (1994-1995) di 11 gol consecutivi in campionato. Un traguardo pazzesco, arrivato alla soglia dei 36 anni. A celebrarne l’impresa non solo i tifosi della Sampdoria, ma anche i rivali del Genoa. ...

Samp-Udinese - Quagliarella record : 'Io come Batistuta? Ho i brividi'. Arrivano i complimenti del Genoa : "Nazionale? Decide Mancini, io penso a fare bene" Continua Quagliarella, intervistato da Sky Sport a fine partita. Doppietta contro l'Udinese e 4-0 della Samp, in gol anche con Linetty e Gabbiadini, ...

Quagliarella - record come Batistuta : in gol per 11 partite di fila : GENOVA - Missione compiuta: Fabio Quagliarella aggancia Gabriel Omar Batistuta segnando per l'undicesima partita di fila. Il record del bomber argentino ex Fiorentina e Roma è stato raggiunto dal ...

Sampdoria - tutti per Quagliarella - e il record - . Defrel favorito come spalla : tutti per Quagliarella: Giampaolo non teme l'effetto-primato ma, al contrario, è convinto che la maturità del suo capitano potrà aiutare Quagliarella a eguagliare, domani, il primato assoluto di ...