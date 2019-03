Qatar | prima fila per Dovizioso Petrucci 7°

Motogp : disastro Valentino Rossi in Qatar - Vinales prima pole motomondiale : Lo spagnolo ha fatto segnare sotto i riflettori del circuito di Losail il tempo di 1'53''546, precedendo Andrea Dovizioso con la Ducati, +198 millesimi, e il campione del mondo Marc Marquez , +199, ...

Marc Marquez MotoGP GP Qatar 2019 : “Essere in prima fila è fondamentale. Con Petrucci? Oggi la strategia l’ho usata io…” : Marc Marquez partirà terzo domani nel Gran Premio del Qatar 2019 della MotoGP al termine di una qualifica (clicca qui per la cronaca) nella quale, come spesso accade, ha fatto parlare di sé. Il portacolori della Honda, infatti, ha seguito come un’ombra Danilo Petrucci lungo tutto il Q2, facendo innervosire palesemente il pilota umbro e, contemporaneamente, sfruttandone la scia, fino a raggiungere la prima fila, ad un solo millesimo dalla ...

Andrea Dovizioso MotoGP GP Qatar 2019 : “Non mi aspettavo la prima fila - abbiamo rimediato in corsa” : Andrea Dovizioso si è ben comportato durante le qualificazioni del GP del Qatar 2019, prima tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese ha guidato perfettamente la sua Ducati e ha conquistato una seconda posizione di assoluto rilievo, ottima in vista della gara di domani dove scatterà alle spalle di Maverick Vinales e davanti a Marc Marquez. Il vicecampione del mondo ha commento le sue qualifiche ai microfoni di Sky Sport: “Siamo riusciti a ...

MotoGP Qatar - Vinales centra la prima pole dell'anno : Il ternano è apparso piuttosto infastidito dal comportamento del campione del mondo, che lo ha costretto a rallentare più volte a poi ad accontentarsi del 7° tempo. LA GRIGLIA DI PARTENZA IL ...

MotoGp – Vinales show in Qatar - qualifiche nel segno dello spagnolo : prima fila da brividi a Losail [TEMPI] : Maverick Vinales domina le qualifiche del Gp del Qatar: il pilota della Yamaha senza rivali a Losail, è lui il primo pole man del campionato mondale di MotoGp 2019 Il Qatar regala le prime grandi emozioni ai tifosi di MotoGp. Nel Paese della penisola araba sono appena andate in scena le prime qualifiche del Motomondiale, che fin da subito però hanno escluso dai giochi Valentino Rossi. Il pilota di Tavullia, nonostante delle Fp1 da leader, ...

Moto2 – Qualifiche Qatar : prima pole di carriera per Schrotter - Baldassarri dalla prima fila [TEMPI] : Schrotter in pole position in Moto2, Vierge secondo: i tempi e la classifica delle Qualifiche della classe 250 Marcel Schrotter si aggiudica la pole position della prima qualifica di stagione del campionato mondiale di Moto2. Il pilota tedesco alla sua prima pole di carriera ha segnato il tempo di 1’58”585 seguito da Xavi Vierge secondo. Tra gli italiani da segnalare l’ottima prestazione di Lorenzo Baldassarri, che ...

VIDEO Moto2 GP Qatar 2019 : gli highlights della prima giornata di prove libere a Losail : La prima giornata dedicata alle prove libere della Moto2 del Gran Premio del Qatar 2019 ha visto una FP1 con Marcel Schrotter davanti a tutti, mentre nella FP2 ha brillato il nostro Lorenzo Baldassarri con un tempo di 234 millesimi più veloce dello stesso tedesco. giornata interlocutoria per Luca Marini, mentre Andrea Locatelli e Enea Bastianini hanno chiuso nella top ten. Andiamo, quindi, a rivivere gli highlights delle prime due sessioni nel ...

MotoGp – Vigilia di campionato… al bacio per Marquez : coccole e tenerezze con la sua Lucia prima del Gp del Qatar [FOTO] : Marc Marquez e il dolce bacio con la fidanzata Lucia Rivera Romero alla Vigilia del campionato 2019 di MotoGp Marc Marquez non ha più segreti: alla Vigilia della stagione 2019 di MotoGp, il campione del mondo in carica è stato ‘pizzicato’ con la sua nuova fiamma. Se in molti, fino a poco tempo fa, avevano dubbi riguardalo l’orientamento sessuale dello spagnolo della Honda, adesso li hanno del tutto rimossi: Marquez è ...

MotoGp - Petrucci coccola la sua Ducati prima di Losail - Danilo pronto per il Qatar [VIDEO] : Danilo Petrucci pronto a scendere in pista in occasione del primo appuntamento del Motomondiale: il pilota italiano coccola la sua Ducati Danilo Petrucci fa scattare il count down per l'inizio del ...