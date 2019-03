Milan | derby a rischio per Gattuso

Espulsione Gattuso - l’allenatore del Milan rischia di saltare il derby : La vittoria del Milan contro il Chievo permetterà ai rossoneri di arrivare al terzo posto al derby di domenica prossima. Tuttavia, c’è una nota stonata che potrebbe in parte condizionare il match contro l’Inter, ovvero l’Espulsione di Gattuso. Il tecnico è stato allontanato dall’arbitro Pairetto al 35′ del primo tempo a seguito di un diverbio con Meggiorini e potrebbe incorrere in una giornata di ...

Chievo-Milan - Riccio : 'Gattuso ha chiarito con l'arbitro'. Salta il derby? : Adesso arriva il bello" "Sicuramente stiamo vivendo un momento molto positivo " ha spiegato Alessio Romagnoli a Sky Sport nel post gara " siamo riusciti a collezionare un bel filetto di risultati. Il ...

Milan - 3 punti “da Champions” : Gattuso espugna Verona ma rischia di saltare il derby : Piatek ancora una volta trascinatore del Milan con i suoi gol, anche a Verona il Milanista ha timbrato il cartellino con un gol da 3 punti Il Milan di Gennaro Gattuso arriverà al derby della Madonnina davanti all’Inter. Uno scenario che sembrava folle sino a qualche settimana fa, ma che si è verificato grazie ad un filotto di gare messo a segno dai rossoneri, in concomitanza con un periodo non felice per i ‘cugini’. ...

Gattuso espulso in Chievo-Milan - squalifica per il derby il tecnico? : squalifica Gattuso – Gennaro Gattuso ha terminato anzitempo Chievo-Milan. Così ha deciso l’arbitro Pairetto di Nichelino. Tutta colpa dello scontro tra l’allenatore rossonero e l’attaccante avversario, Riccardo Meggiorini. A far scaturire il faccia a faccia tra i due è stato un pallone non messo in fallo laterale dai clivensi. LEGGI ANCHE: Pagelle Chievo-Milan, highlights e […] L'articolo Gattuso espulso in ...

Chievo-Milan - Gattuso espulso : rischia di saltare il derby : Milan, Gennaro Gattuso potrebbe saltare il derby della Madonnina contro l’Inter a causa dell’espulsione rimediata oggi a Verona Il tecnico del Milan Gennaro Gattuso, salterà probabilmente il derby della prossima settimana. Il buon Ringhio è stato infatti espulso pochi minuti fa durante la gara dei rossoneri contro il Chievo Verona. Gattuso è stato espulso per un alterco con Meggiorini ed ora attenderà di conoscere quanto ...

Inter - Icardi potrebbe tornare a disposizione nel derby contro il Milan : In casa Inter il caso Icardi continua a tener banco nonostante all'orizzonte ci sia il match di campionato contro la Spal, in programma domani alle ore 15 allo stadio Meazza. Gara importante per i nerazzurri, che non possono più sbagliare dopo il pareggio contro la Fiorentina e la sconfitta subita contro il Cagliari. Match a cui non prenderà parte ancora una volta il centravanti argentino che anche ieri si è allenato a parte. Nonostante il ...

Milan - Gattuso 'Derby si prepara da solo - ma se sbagliamo con il Chievo ci fanno a fettine' : E' da 30 anni che allena in giro per il mondo. Ha una grande conoscenza anche se è un po' avanti con l'età. Ma ripeto che mi dispiace per Eusebio'. Il Milan sembra la squadra più in salute delle ...

Serie A - Milan e Inter entrambe vincenti prima del derby. Fiorentina-Lazio : quote in bilico ma i biancocelesti sono avanti a 2.50 su Sisal Matchpoint : Il Milan, dopo aver conquistato il terzo posto, va a Verona dove trova il Chievo sempre più vicino alla retrocessione. I rossoneri sono imbattuti da 9 gare consecutive e la trasferta veronese dovrebbe allungare a 10 la striscia positiva. I bookmaker di Sisal Matchpoint assegnano la vittoria agli uomini di Gattuso, a 1.57, difficile il successo dei gialloblù, a 6.00, il pareggio si gioca a 4.00. Piatek è a secco da due gare ma proprio ...

Milan - Calhanoglu dai tormenti alla gioia : il neo papà punta il derby : C'è stato un momento in cui la presenza di Hakan Calhanoglu in Germania sarebbe potuta diventare definitiva: nel mercato invernale s'era fatto avanti il Lipsia e il Milan valutava l'offerta targata ...

Milan : con il Chievo sarà turnover in vista del derby : Gattuso pensa di far riposare qualcuno in vista dell’impegno più importante la sfida all’Inter. Prima però c’è da pensare al Chievo. Dalle parti di Milanello, la squadra è concentrata sulla sfida ai veronesi. Il tecnico rossonero pensa ad alcuni cambi: Paquetà non si è mai fermato da quando è arrivato a Gennaio, Suso è sembrato stanco nelle ultime uscite e anche Bakayoko è sembrato meno brillante del solito. Al di là di ...

Spalletti sfida Gattuso - il derby di Milano si avvicina : Spalletti e Gattuso sono quasi pronti a sfidarsi nuovamente al Meazza per il derby della Madonnina, un solo punto divide le due squadre attualmente.Dopo Allegri nel maggio del 2013, ultima giornata di campionato, nessuno si era più arrampicato così in alto, fino al terzo posto che assicura la Champions. In questo confronto Rino si lascia indietro Tassotti, Seedorf, Inzaghi, Mihajlovic, Brocchi e Montella.Non è l’unica somiglianza con Max: ...

Derby di Milano - il sindaco Sala “tifa” per il ritorno di Icardi : Giuseppe Sala, sindaco di Milano e tifoso dell’Inter, ha detto la sua in merito all’estromissione di Icardi nelle ultime gare dei nerazzurri “Icardi lo vorrei in campo, ma non sono molto ottimista“. Parla così in ottica Derby il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, noto tifoso nerazzurro, intervenendo a ‘Rainews 24’. “Sono anche un po’ depresso -prosegue Sala- guardavo la partita ...

Galliani : 'Bravo Leonardo - nessuno si è rinforzato in Europa quanto il Milan. Sul derby e sul caso Icardi...' : L'ex amministratore delegato del Milan Adriano Galliani è intervenuto alla trasmissione 'Radio Anch'io Lo Sport' su Radio 1 ed è tornato a evidenziare l'ottimo momento attraversato dai rossoneri: ' Devo fare i complimenti al mio amico Leonardo perché i due acquisti Piatek e Paquetà hanno cambiato la ...

Il Milan supera l'Inter in classifica. Alla Lazio il derby. Stasera Napoli-Juve : I rossoneri superano per 1 a 0 il Sassuolo. Successo netto della Lazio per 3 a 0 sulla Roma. Oggi il resto del programma della 26esima giornata. Fari puntati sulla sfida di questa sera anche se i ...