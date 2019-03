Inter | Spalletti | ' Non parlo più di Icardi'

Inter-Spal 2-0 - Politano e Gagliardini trascinano Spalletti : L'Inter è ancora viva. Soffre per 70 minuti contro la Spal, ma alla fine esce da San Siro con tre punti e si prepara a una settimana fondamentale: giovedì sera c'è il ritorno di Europa League e ...

Inter-Spal : Spalletti punta su Lautaro : ANSA, - MILANO, 10 MAR - Luciano Spalletti punta su Lautaro Martinez per ripartire dopo il ko con il Cagliari e superare la Spal. Nonostante il rischio squalifica verso il derby, l'ex Racing è ...

Spalletti : Icardi come Totti? Cerco il meglio per Inter : ''Non sono stato molto aggiornato su quanto successo ieri, ma chi meglio di Marotta sa portare avanti questa situazione. Lui sa i fatti e sa cosa deve essere chiarito, va chiesto a lui''. Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti commenta cosi' la situazione relativa a Mauro Icardi. ''Dall'alto della sua esperienza tutelera' tutte le parti. Man mano che scorrono le partite ho sempre meno tempo e va usato per l'attenzione da mettere in campo. ...

Inter - Spalletti : ''Icardi come Totti? Cerco il meglio per l'Inter'' : MILANO - L'Inter si prepara alla settimana verità: domani la Spal, poi giovedì il ritorno con l'Eintracht Francoforte e domenica il derby col Milan, tre sfide fondamentali per la stagione nerazzurra. ...

Inter - Spalletti fa chiarezza : “caso Icardi come Totti? Io non ‘tratto’ - ma sarà pronto per giocare” : Momento delicato per l’Inter che in pochi giorni si gioca una bella fetta di stagione fra Spal, Eintracht e Milan: Spalletti fa il punto della situazione e apre al ritorno di Icardi Il finale di stagione si avvicina e l’Inter entra in una settimana alquanto complicata. Tre appuntamenti da non sbagliare per i nerazzurri: prima la Spla, poi il ritorno di Europa League contro l’Eintracht Francoforte e poi il derby contro un ...

Calcio : Inter. Spalletti Icardi? dovete chiedere a Marotta : "Non sono stato molto aggiornato su quello che e' successo ieri. dovete chiedere a Marotta, chi meglio di lui sa portare avanti questa situazione

Inter - la conferenza di Spalletti alla vigilia dell’importante match contro la Spal : Ha appena parlato in conferenza stampa il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, alla vigilia del match di domani alle 15 contro la Spal. Tanti i temi toccati dal mister nerazzurro, ecco nel dettaglio le sue dichiarazioni. Sulle recenti prestazioni della sua squadra, Spalletti dichiara: “A Cagliari siamo stati sotto livello, a Francoforte abbiamo fatto ampiamente il nostro dovere. I risultati da qui in avanti saranno ...