Insigne si riscatta e sigla la 12esima rete stagionale

(Di domenica 10 marzo 2019) Il Napoli porta a casa il pareggio numero 6 contro in Sassuolo che l’ha impegnata non poco, ma con una formazione fortemente rimaneggiata in vista dell’impegno di Europa League di giovedì.12 Sono 38 le partite giocate in questa stagione per il Napoli con 22 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte. I gol segnati sono 64 in tutte le competizioni, 27 quelli subiti. In campionato, 17 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte in 27 turni.13esima di Ospina tra i pali del Napoli (considerando il suo ingresso a sostituire Meret espulso contro la Juve). Si conferma il portiere più utilizzato da Ancelotti in campionato, con Meret a 9 presenze e Karnezis a 6.21 gol subiti dagli azzurri in questa stagione, che si confermano come la seconda miglior difesa della serie A dopo la Juve.Sono 8 le reti messe a segno danel Campionato 2018/2019, 3 in Champions, 1 in Europa League L'articolo ...

