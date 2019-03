F1 | GP Australia Melbourne 2019 | si parte fra una settimana Programma | orari e tv del

F1 - GP Australia 2019 : data - programma - orario - tv e streaming. Si parte il 15 marzo a Melbourne! : I test collettivi di F1 a Barcellona (Spagna) sono andati in archivio. Sul tracciato del Montmeló otto giorni (non consecutivi) sono letteralmente volati e le informazioni acquisite dai team sono state importanti per andare a delineare la preparazione in vista del primo appuntamento del Mondiale 2019, previsto il 17 marzo (il 15 marzo si inizierà con le libere) nell’ormai tradizionale cornice dell’Albert Park di Melbourne ...

F1 - guai per la Ferrari in vista del Gp di Melbourne : avviata un’indagine da parte delle autorità Australiane : Fastidiosa grana per la Ferrari in vista del Gran Premio d’Australia, primo appuntamento del nuovo Mondiale 2019 di Formula 1 Non comincia benissimo la stagione della Ferrari, che deve fare i conti con un’indagine avviata dalle autorità australiane in vista del Gp d’Australia. Sotto la lente di ingrandimento è finito il brand Mission Winnow, marchio di proprietà della più famosa Phillip Morris, azienda internazionale che ...

Il sorriso della leggenda - Djokovic in posa con il trofeo degli Australian Open ai Royal Botanical Gardens di Melbourne [GALLERY] : Dopo il successo nella finale degli Australian Open, Novak Djokovic si è concesso alle foto di rito con il trofeo presso i Royal Botanical Gardens di Melbourne Grazie al successo con il quale ha letteralmente sbaragliato Rafa Nadal nella finale degli Australian Open, Novak Djokovic ha vinto il suo terzo Slam consecutivo dopo Wimbledon e US Open. Il tennista serbo sogna un altro ‘Novak Slam’, mettendo già il mirino sul Roland ...

Australian Open - super Djokovic : batte Nadal e vince a Melbourne per la settima volta : Un dominio assoluto, una finale degli Australian Open che in pratica non si è giocata. Troppo il divario in campo oggi sulla Rod Laver Arena tra Novak Djokovic e Rafa Nadal. La miglior finale...

Djokovic vince gli Australian Open. Settimo trionfo a Melbourne : Roma - Novak Djokovic ha vinto gli Australian Open di tennis, a Melbourne. Il serbo, numero 1 del mondo, ha battuto in finale lo spagnolo Rafa Nadal in tre set: di 6-3, 6-2, 6-3 il punteggio finale. Per Djokovic è il Settimo trionfo in Australia .

Tennis - Australian Open - Djokovic redi Melbourne - Nadal travolto 6-3 6-2 6-3 : A Melbourne è la 53 a sfida tra Novak Djokovic e Rafael Nadal a decidere il vincitore dell'Australian Open 2019. Il serbo numero 1 del mondo cerca il Tennis SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA settimo trionfo, sarebbe un record, Nadal potrebbe diventare il primo dell'era Open e il primo dopo Roy Emerson e Rod Laver a conquistare uno Slam ...

Australian Open 2019 : Naomi Osaka - la nuova regina silenziosa nel tennis si conferma a Melbourne : E’ definitivamente nata una stella? Chissà…Di sicuro se pensiamo a quasi 12 mesi fa, la giapponese Naomi Osaka orbitava attorno alle posizioni poco nobili della graduatoria mondiale del tennis. La sua 72esima piazza non poteva lasciar presagire quel che poi sarebbe accaduto. Ebbene, Naomi, che alla voce “cognome” ha quello della città dove è nata (figlia di una giapponese e di un haitiano, ma residente in Florida da ...

VIDEO Naomi Osaka-Petra Kvitova Highlights Australian Open - la giapponese trionfa in finale a Melbourne ed è la nuova numero uno del mondo : Naomi Osaka è la nuova campionessa degli Australian Open, edizione 2019. La giapponese ha sconfitto al termine di una stupenda finale la ceca Petra Kvitova con il punteggio di 7-6 (2) 5-7 6-4 in 2 ore e 30 minuti di partita. Un match molto emozionante con tanti ribaltamenti di fronte, al cospetto di due giocatrici che hanno fatto ricorso anche all’ultima goccia di energia per imporsi. E’ Osaka a festeggiare, bissando il trionfo degli ...

LIVE Kvitova-Osaka - Finale Australian Open 2019 in DIRETTA : Melbourne elegge la sua regina : Buon mattino, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale femminile degli Australian Open 2019. Si affrontano Petra Kvitova e Naomi Osaka, in uno scontro che vale anche la conquista della prima posizione nel ranking WTA a partire da lunedì. La ceca è alla sua terza Finale Slam in carriera; ha vinto le due precedenti, a Wimbledon, nel 2011 contro Maria Sharapova (Russia) e nel 2014 contro Eugenie Bouchard (Canada). Nel corso del torneo non ha ...

Australia nella morsa del caldo estremo : fino a +44°C a Melbourne : Il caldo estremo sta stringendo nella sua morsa l’Australia: case e uffici di Melbourne sono rimasti senza elettricità (e quindi senza aria condizionata) nella giornata più calda dell’ultimo decennio, con la colonnina di mercurio che ha toccato i +44°C. nella capitale dello Stato di Victoria (5 milioni di abitanti) è stata diramata un’allerta per il giorno più caldo dal 7 febbraio 2009, quando il termometro segnò +46,4°C e si ...

VIDEO Kvitova-Collins Highlights Australian Open - la ceca centra la prima finale della carriera a Melbourne : Petra Kvitova si è qualificata per la prima volta in carriera in finale agli Australian Open. La tennista ceca ha sconfitto in due set (7-6 6-0) l’americana Danielle Collins in poco più di un’ora e mezza di gioco. Una semifinale nella quale c’è stata lotta solo per un set, con Kvitova che ha fatto valere la maggior forza ed esperienza rispetto all’avversaria. Per la numero 6 del mondo è la terza finale Slam della carriera ...

Australian Open 2019 : Rafael Nadal a caccia della quinta finale a Melbourne - Stefanos Tsitsipas per completare l’esplosione : Dopo che agli US Open il Super Saturday, per la gioia di molti appassionati e il dispiacere delle tv, è stato abolito, rimane soltanto uno Slam con un format di disputa delle semifinali diverso da quello tradizionale, in cui sono entrambe previste il Venerdì: agli Australian Open, infatti, una semifinale si disputa di giovedì. Quest’anno l’onore (o onere, dipende dai punti di vista) tocca in sorte a Rafael Nadal e Stefanos Tsitsipas, ...