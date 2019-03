Coldiretti | allarme siccità per inverno con -50% pioggia nel Nord Italia

Siccità : Coldiretti inverno con -50% pioggia al nord - è allarme : Coldiretti: 'E' allarme Siccità per effetto di un inverno asciutto segnato da precipitazioni dimezzate al nord, -50%, rispetto alla media storica, che hanno lasciato a secco fiumi, laghi, invasi, ...

Siccità : Coldiretti inverno con -50% pioggia al nord - è allarme : Coldiretti: E' allarme Siccità per effetto di un inverno asciutto segnato da precipitazioni dimezzate al nord, -50%, rispetto alla media storica.

Allarme Coldiretti : 'La Xylella avanza a 2 chilometri al mese : 21 milioni di ulivi infettati' : Una politica europea troppo permissiva che consente l'ingresso di prodotti agroalimentari e florovivaistici nell'Ue senza che siano applicate le cautele e le quarantene che - conclude la Coldiretti - ...

Agricoltura - Coldiretti lancia l’allarme : temperature alte per la stagione - “sul Po sembra piena estate” : Da una nota di Coldiretti emergerebbe che le temperature insolitamente alte di febbraio stanno preoccupando gli agricoltori piemontesi a causa della siccità. “Sul Po sembra piena estate” ma ciò che preoccupa di più è quanto si sta verificando nel Lago Maggiore, dove “mancano almeno 100 milioni di metri cubi di acqua” rispetto allo stesso periodo degli anni passati. “La situazione e’ sicuramente preoccupante ...

«Senza stagionali raccolti a rischio» Allarme Coldiretti anche in Bergamasca : «I raccolti sono maturati in anticipo a causa del caldo e ora rischiano di rimanere nei campi senza il via libera all'ingresso in Italia dei lavoratori stagionali extracomunitari». È quanto afferma la ...

Primavera anticipata - allarme Coldiretti : 16.15 Con il cambiamento climatico "mandorli e albicocchi sono in fiore.I peschi sono pronti a sbocciare ma -afferma Coldiretti- tutte le coltivazioni sono in grande anticipo per un mese di febbraio che ha mandato la natura in tilt. La 'finta Primavera' ha ingannato le coltivazioni favorendo un 'risveglio' che le rende vulnerabile se torna il gelo". "Saltata ogni programmazione dei raccolti con broccoli,cavoli,sedano,prezzemolo,finocchi e ...

Consumi - Coldiretti : un allarme alimentare al giorno nel 2018 : Nel 2018 in Italia è scoppiato più di un allarme alimentare al giorno per un totale di ben 398 notifiche inviate all’Unione Europea durante l’anno. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base delle elaborazioni del sistema di allerta Rapido (Rassf) divulgate in occasione della presentazione delle nuove norme sull’obbligo di indicare in etichetta l’origine di tutti gli alimenti con il presidente della ...

Etna : Coldiretti lancia l’allarme cenere su agrumi e ortaggi : Allarme cenere su agrumi e ortaggi. A preoccupare i produttori agricoli è l’eventuale caduta della cenere lavica dell’Etna nelle campagne dove si accumula su ortaggi e agrumi, prossimi alla raccolta, e li rende di fatto invendibili con gravi danni per gli agricoltori. Non solo disagi al traffico aereo dunque. Coldiretti Sicilia sta monitorando con attenzione la ripresa di attivita’ dell’Etna con emissione di cenere che ...

Coldiretti : allarme “Mafia Style” dai ristoranti al web : Dai ristoranti al web per finire nei piatti di mezzo mondo, è allarme “Mafia Style” per l’agroalimentare italiano con milioni di euro di giro d’affari generati dall’uso di nomi legati alla criminalità. E’ quanto emerge dallo scaffale del mafia sounding nel mondo allestito dalla Coldiretti in occasione della presentazione del 6° Rapporto Agromafie sui crimini agroalimentari in Italia elaborato da Coldiretti, Eurispes e Osservatorio sulla ...

Coldiretti : allarme esportazioni per l’ortofrutta italiana : E’ allarme esportazioni per l’ortofrutta italiana che fanno registrare un brusco calo del 12% in quantità nel 2018, il minimo del decennio, secondo l’analisi della Coldiretti. Il punto sulla situazione al Fruit Logistica di Berlino, la principale fiera internazionale di settore in Europa, con il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini che incontra gli operatori italiani del settore, i piu’ presenti all’evento in Germania dove si consuma ...

Coldiretti - Allarme olio - scende la produzione dell'olio italiano - preoccupazione anche per l'Abruzz : Pescara - Nel 2019 addio a 6 bottiglie di extravergine Made in Italy su 10 sugli scaffali dei supermercati per effetto del crollo del 57% della produzione che scende ad appena 185 milioni di chili, su valori minimi degli ultimi 25 anni. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti in cui evince la drammatica situazione degli ulivi italiani colpiti dai cambiamenti climatici, del propagarsi inarrestabile della Xylella e della concorrenza ...

Vino : Coldiretti Veneto - su Prosecco ennesimo allarme protezionistico da Gran Bretagna : Treviso, 31 gen. (AdnKronos) - “Il Prosecco prima faceva sbriciolare i denti ora fa franare le colline: la verità è che con la Brexit si rafforza lo spirito protezionista della Gran Bretagna e sparlare del Vino più stappato dagli inglesi è ormai uno sport”. Spiega all'Adnkronos il presidente di Cold

Allarme cinghiali - Coldiretti Biella-Vercelli chiede sicurezza : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Allarme cinghiali, Coldiretti ...

Maltempo Puglia : Coldiretti lancia l’allarme per animali e ortaggi : Maltempo e gelo in Puglia: sta nevicando da ore su tutte le province e l’arrivo del freddo colpisce gli ortaggi coltivati in campo aperto, ma a preoccupare sono gli animali negli allevamenti che sono stati prontamente ‘vestiti’ con cappotti e cappottini, a partire da cavalli e vitellini. Lo segnala Coldiretti Puglia, dopo una ricognizione in tutta la regione per gli effetti dell’ondata di neve e gelo, con disagi ...