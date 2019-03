Classifica Moto2 Mondiale 2019 | graduatoria | punti e distacchi

oasport

(Di domenica 10 marzo 2019) Il primo scatto della stagionedellaè di Lorenzo Baldassarri (Kalex FlexBox), e non poteva esserci notizia più bella per i colori italiani. Il pilota marchigiano ha corso alla grande a Losail, spingendo sempre al massimo, vincendo con pieno merito il Gran Premio del Qatar. Alle sue spalle lo svizzero Thomas Luthi (Kalex Dynavolt) che, nonostante una grande rimonta, non è stato in grado di superare il nostro alfiere. Terzo il suo compagno di scuderia, il tedesco Marcel Schrotter, che sembrava il grande favorito della giornata.Per i colori italiani vanno aanche Luca Marini (Sky Racing VR46) che chiude in ottava posizione, davanti al miglior rookie di oggi, Enea Bastianini (Kalex Italtrans) con Fabio Di Giannantonio (Speed Up) 11esimo e Andrea Locatelli (Kalex Italtrans) in 13esima posizione. Subito fuori causa, invece, Nicolò Bulega (Sky Racing VR46) alla prima ...

