Captain Marvel | intervista ai registi | Avengers | Endgame | un segreto anche per

Captain Marvel : incasso record di 455 milioni di dollari in tutto il mondo nel primo weekend! : Captain Marvel non abbatte solo certe barriere: il film ha ottenuto un incasso record di 455 milioni di dollari in tutto il mondo nel suo primo weekend di programmazione. Stando ai dati di The Hollywood Reporter , inoltre, si tratta del miglior debutto di sempre, in termini monetari, per un film con una protagonista ...

Captain Marvel trionfa al box office Usa : Stracciato e respinto al secondo gradino del podio Dragon trainer il mondo nascosto che questa settimana ha incassato 'solo' 14,6 milioni di dollari, con un incasso totale in tre settimane che tocca ...

Captain Marvel : Brie Larson vende pop-corn per promuovere il film! : Ambientato negli anni '90, Captain Marvel segue l'evoluzione di Carol Danvers mentre prende coscenza dell'essere uno degli eroi più potenti dell'universo e deve salvare il mondo da una guerra ...

Captain Marvel - al debutto incassa 455 milioni di dollari : ... perché infrangono un tabù in base al quale una protagonista femminile non avrebbe potuto avere lo stesso successo di un protagonista maschile, specialmente nel mondo dei supereroi. Ed invece la ...

Questa mod di Resident Evil 2 porta Captain Marvel nell’horror Capcom : come scaricarla : Le mod di Resident Evil 2 stanno prendendo sempre più piede. Sono innumerevoli le creazioni amatoriali dei giocatori - alcune più riuscite di altre, lo ammetto - ad essere apparse online ad uso e consumo degli appassionati fin dal lancio del videogioco sul mercato. Mod naturalmente disponibili solo per la versione PC, e che rendono assai più varia l'esperienza orrorifica tra le strade di Raccoon City confezionata da Capcom. L'ultima, poi, unisce ...

Captain Marvel : Chris Evans si congratula con Brie Larson : Captain Marvel: Chris Evans fa i complimenti a Brie Larson per il successo ottenuto al cinema. Captain Marvel: la pellicola distribuita da Walt Disney Studios che inserisce nel MCU il personaggio di Carol Danvers ha conquistato i fan infatti è settima nella classifica dei migliori incassi registrati al cinema da Marvel e si piazza dietro i tre film ... Leggi tuttoCaptain Marvel: Chris Evans si congratula con Brie LarsonL'articolo Captain ...

Kevin Feige e le dichiarazioni su Secret Invasion - possibile nuovo film e sequel di Captain Marvel : Mentre Captain Marvel è ancora nei cinema, il suo produttore Kevin Feige sta facendo parlare della pellicola non tanto per la storia della protagonista del film Carol Danvers/Vers, ma per un possibile sequel e spin-off dedicato ad un gruppo di personaggi che compaiono per la prima volta proprio in Captain Marvel, e che potrebbe portare in scena le vicende di Secret Invasion, crossover a fumetti della Marvel basato sull'Invasione della Terra da ...

Captain Marvel : incassi record per il personaggio MCU di Carol Danvers nelle anteprime in America : Captain Marvel incassa più di 21 milioni di dollari nelle anteprime di mezzanotte! Captain Marvel esce oggi al cinema in America ma Carol Danvers la nuova eroina Marvel interpretata da Brie Larson ha già registrato un record ieri sera, durante le anteprime di mezzanotte: il film dell’MCU con la star di Hollywood ha guadagnato tra i 20 e i ... Leggi tuttoCaptain Marvel: incassi record per il personaggio MCU di Carol Danvers nelle anteprime in ...

Film in uscita - da Captain Marvel a I Villeggianti : cosa ci è piaciuto e cosa decisamente no : Captain Marvel di Anna Boden/Ryan Fleck. Con Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law. Usa 2019. Durata 124’. Voto 3,5/5 (DT) 1995. L’inquieta vita della guerriera Vers ad Hala nell’impero Kree. Sangue blu, superpotere dei pugni fotonici da allenare con l’ambiguo Yon-Rogg e le tracce di qualcosa del proprio passato che riaffiorano sfuocate e di continuo. Quando finirà catturata dai nemici mutaforma skrull, anche loro interessati all’analisi dei ...

Captain Marvel Brie Larson dopo l'avventura al cinema sarà in una serie Apple : Appena entrata a gamba tesa dell'universo cinematografico Marvel con l'iconico ruolo di Captain Marvel, al cinema proprio in questi giorni, Brie Larson è pronta per dedicarsi anima e corpo a un nuovo progetto seriale ancora senza titolo.Brie Larson sarà produttrice e protagonista di un drama al femminile sulla CIA ordinato direttamente a serie da Apple. La casa della mela non ha ancora annunciato quando debutterà la sua piattaforma di ...

Captain Marvel e gli altri film del weekend : Come dimostra il film di Anna Boden e Ryan Fleck, il Marvel cinematic universe è in continua espansione e finirà per inghiottire ogni cosa Leggi

Captain Marvel : tra polemiche e femminismo l'importante è rialzarsi - sempre : L'arrivo di Captain Marvel nelle sale cinematografiche è stato accompagnato da una ridda di polemiche che ormai sembrano diventate la norma quando qualcuno osa varcare determinate linee invisibili ...

Recensione di Captain Marvel - il nuovo film con Brie Larson e Samuel Jackson : Captain Marvel è il ventunesimo film dell’universo Marvel e rappresenta un passaggio importante per comprendere le dinamiche che si svilupperanno in Avengers: Endgame, il film che sarà il gran finale della “fase tre” dei cinecomic. Pur essendo un tassello del grande universo Marvel, il film può essere apprezzato anche da spettatori occasionali, a patto di accettare l’esistenza di complesse dinamiche tra mondi e universi distanti....Continua a ...

Captain Marvel : a hero is born - La recensione senza spoiler : Sembra quasi che Marvel si sia intenzionalmente limitata nel frenare un po' il suo nuovo pezzo da novanta, dato che non si può certo spiattellare al mondo l'incommensurabile potenza di un personaggio ...