repubblica

(Di domenica 10 marzo 2019) L'imbarcazione ha centrato in modo violento uno dei pali di rovere conficcati nel fondale per segnare il limite delle acque basse

Francesco_Riz : RT @repubblica: Barchino urta una 'briccola', un morto in Laguna di Venezia [news aggiornata alle 11:11] - Piergiulio58 : Barchino urta una 'briccola', un morto in Laguna di Venezia. - repubblica : Barchino urta una 'briccola', un morto in Laguna di Venezia [news aggiornata alle 11:11] -