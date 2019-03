ilnapolista

(Di domenica 10 marzo 2019) Pubblico caldo e appassionato Lo diciamo da tempo: i napoletani non sono solo a. Anzi., la squadra avrebbe più spettatori che al San Paolo e con un tifo decisamente più caldo. Si tratta di appassionati, felici di vedere la propria squadra; non di arrabbiati che si sentono in credito, convinti di dover esigere qualcosa: non si sa cosa.La conferma – l’ennesima – arriva dalla trasferta a Reggio Emilia, al Mapei Stadium: sarannodela sostenere la squadra di Ancelotti. E stavolta non è una questione di prezzo. Mentre asi vuole andare allo stadio gratis, per chi va in trasferta questa richiesta non c’è.anche da cento euro e oltre Il biglietto per il settore ospiti costerebbe in teoria 40 euro. Ma tra il 10%, la commissione di 2,20 euro e un altro balzello che può essere richiesto da qualche ...

napolista : A Sassuolo confermata la legge: fuori Napoli più tifosi (in settemila coi biglietti a 50 e 100 euro) Il biglietto… - kaviedes79 : Preoccupante involuzione, iniziata con la Lazio, proseguita col Sassuolo, confermata in questo primo tempo. Suso an… - infoitsport : Gazzetta - Insigne di nuovo out col Sassuolo: confermata la coppia, altri 5 azzurri chiedono spazio -