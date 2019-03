Usa | piper bimotore si schianta in un lago | sono cinque i morti

Blastingnews

(Di sabato 9 marzo 2019) Una terribile tragedia si è verificata ieri negli Stati Uniti, precisamente in Florida, nelOkeechobee, dove un velivoloè caduto. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, l'aeromobile aveva dei problemi e stava cercando di effettuare un atterraggio di emergenza presso l'aeroporto di Pahokee. Lo stesso ordine di atterraggio era stato dato proprio dalla Federal Aviation Administration, l'ente che controlla il traffico aereo negli Usa.persone decedute Al momento dell'incidente, i media americani dicono che a bordo delci fossero almeno sei persone,delle qualistate recuperate dalle acque delormai prive di vita. Un sesto soggetto, ancora non identificato, potrebbe essersi salvato, poiché è stato visto nuotare in acqua, lontano dall'aereo. Una tragedia che ha scosso tutta la Florida quella accaduta ieri. Le generalità delle ...

UnioneSarda : #Usa #Piper si schianta in un lago in #Florida - cinque vittime -